Los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay entran en escena para definir a los dos finalistas del semestre en el fútbol profesional colombiano, luego de una fase regular dominada ampliamente por Atlético Nacional y América de Cali.

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Consultada sobre qué clubes avanzarían a la disputa por el título, la inteligencia artificial Gemini señaló que tanto el conjunto verdolaga en el Grupo A como el cuadro escarlata en el Grupo B llegan mejor perfilados para quedarse con los cupos a la final.

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El pronóstico resalta el peso determinante que tendrá la ventaja deportiva del punto invisible en dos zonas altamente competitivas.

El camino de Atlético Nacional y América hacia la cabeza de serie

El equipo antioqueño aseguró el liderato del ‘todos contra todos’ con solvencia tras acumular 40 puntos a lo largo de las 19 fechas disputadas. Durante la fase clasificatoria, Atlético Nacional apenas sufrió tres derrotas —frente al propio América de Cali en el clásico, ante Llaneros y contra Cúcuta Deportivo—, consolidándose como el club más regular del torneo. Gracias a esa campaña, encabeza el Grupo A junto a Once Caldas, Independiente Medellín e Independiente Santa Fe.

Sería la tercera vez en la historia que América de Cali y Atlético Nacional disputan una final de liga. Foto: Colprensa - Jorge Orozco (El País)

Por su parte, América de Cali protagonizó una destacada campaña deportiva en la que solo cayó en la cancha ante Deportivo Pasto e Independiente Medellín. Sin embargo, el club vallecaucano perdió en el escritorio los puntos de su victoria frente a Internacional de Bogotá por una decisión del TAS tras la mala inscripción de Yorman Hurtado, lo que modificó sus estadísticas oficiales a 15 goles en contra y 31 a favor.

Pese a ese revés administrativo, cerró segundo con 39 unidades y comanda el Grupo B frente a Atlético Bucaramanga, Deportivo Cali y Millonarios.

Las claves del pronóstico de la inteligencia artificial

Al evaluar el rendimiento estadístico y el presente futbolístico de los ocho clasificados, la herramienta tecnológica sustentó su proyección, destacando la solidez de los dos cabezas de serie frente a sus rivales directos.

“Atlético Nacional en el Grupo A y América de Cali en el Grupo B son los dos equipos que llegan mejor perfilados para avanzar a la final; ambos tienen a su favor el punto invisible, una ventaja determinante en cuadrangulares tan cerrados”, indicó Gemini en su análisis. Asimismo, subrayó que el equipo rojo llega respaldado por el goleador del campeonato, Yeison Guzmán, factor que le otorga un margen clave en un grupo muy parejo.