Aunque Millonarios pelea en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-ll, el equipo embajador también planea su 2027 entre salidas y refuerzos.

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Así las cosas, Millonarios ya tiene un regreso confirmado para 2027: Luis Marimón. El atacante de 22 años, que estaba a préstamo en Llaneros, debe volver al cuadro embajador.

Luis Marimón regresa a Millonarios para 2027

El préstamo de Luis Marimón, con Llaneros, fue de enero a diciembre de 2026. No hay detalles sobre otra posible cesión o venta desde Millonarios, equipo con el que el atacante tiene contrato hasta 2029.

“Luis Marimón regresa a Millonarios. El delantero cartagenero termina préstamo con Llaneros y deberá reintegrarse al club bogotano (contrato hasta 2029)”, escribió, además, el periodista deportivo Mariano Olsen.

LUIS MARIO MARIMÓN (22) regresa a @MillosFCoficial El delantero cartagenero termina préstamo con @ClubLlanerosFC y deberá reintegrarse al club bogotano (contrato hasta 2029). https://t.co/DDdFBgQMSx — Mariano Olsen (@olsendeportes) November 19, 2026

Marimón es un viejo conocido de Alberto Gamero en Millonarios. Fue el entrenador samario quien lo convocó por primera vez al equipo profesional, en octubre de 2024.

Concretamente, Luis Marimón fue convocado por Gamero para el partido entre Millonarios y Fortaleza de la Liga BetPlay 2024-ll. Sin embargo, ese día no debutó.

Con el regreso del juvenil, arrancan también los rumores sobre posibles refuerzos en Millonarios. El embajador espera destacar en 2027, aunque aún está a la expectativa sobre si clasificará a torneo internacional.

Los jugadores que acaban contrato en Millonarios

Así como se habla de posibles llegadas en Millonarios para 2027, también está la posibilidad de salidas.

De entrada, esta es la lista de jugadores que acaban contrato con Millonarios en diciembre de 2026:

Sergio Mosquera

Danovis Banguero

Leonai Souza

David Mackalister Silva

Carlos Darwin Quintero

Julián Angulo

Rodrigo Contreras

David Mackalister Silva, uno de los jugadores que acaban contrato con Millonarios en diciembre de 2026. Foto: Colprensa

Desde la directiva embajadora aún no mencionan nada sobre posibles renovaciones en su plantilla. Por tanto, el desempeño en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay será determinante para conocer cuál va a ser el plan de Millonarios, con su plantilla, en 2027.