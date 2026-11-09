¿Millonarios, de Gamero, eliminado? Los resultados de la última fecha que lo dejarían fuera

Se viene la última fecha del todos contra todos, la fecha 19 del fútbol profesional colombiano. Y luego de ella pasarán a la instancia definitiva los ocho mejores.

Así está la tabla de posiciones actualmente:

Tabla del fútbol profesional colombiano, con 18 fechas jugadas en el segundo semestre de 2026 Foto: Google

Actualmente, matemáticamente hablando, ya Nacional, América, Deportivo Cali, Bucaramanga y Santa Fe están listos para la fiesta de fin de año. Y, otros clubes hacen sus cuentas para saber si les alcanzará o no para estar en la contienda por la estrella de fin de año.

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Teniendo en cuenta que Millonarios está en la séptima posición, la pregunta que muchos hinchas se hacen es si la eventual eliminación es una posibilidad lejana o realmente hay riesgo. Además, el rendimiento de los dirigidos por Alberto Gamero ha descendido y definirán su suerte ante Alianza, el mismo que el torneo pasado los dejó fuera.

Si gana

Millonarios clasifica

Si empata

Si Millos empata quedaría con 28 puntos y 9 goles a favor. Quedaría fuera si se dan tres resultados, un hecho casi improbable, pero es fútbol. Los azules quedarían fuera si Deportes Tolima, de visitante, le gana al Deportivo Cali, situación que dejaría a los pijaos con 29 puntos. Si Once Caldas derrota, de visitante, a Atlético Nacional. Con el triunfo, el blanco blanco haría 30 puntos. Y si Cúcuta Deportivo, que tiene 24 puntos, suma los 6 puntos que le quedan en disputa. Cúcuta enfrenta de visitante, este lunes 9 de noviembre, al Júnior, de Barranquilla, ya eliminado. Y en la última fecha cierra en casa contra Jaguares. Ganando ambos haría 30, también.

Si pierde

Si Millonarios pierde, se queda con los mismos 27 puntos que tiene. Y ahí Tolima seguiría con la misión de ganar, para hacer 29 puntos. Once Caldas tendría que empatar de visitante con Nacional, para hacer 28 puntos y Cúcuta tendría también tendría que ganar para quedar con 30, asumiendo que vence a Júnior. Si este lunes tropieza con los tiburones, los motilones perderán opciones. Eventuales empates en puntos juegan a favor de Millos por la diferencia de gol.

Y cómo se jugará la última fecha

Millonarios FC vs. Alianza Fútbol Club

Atlético Nacional vs. Once Caldas

Deportivo Cali vs. Deportes Tolima

Cúcuta Deportivo vs. Jaguares de Córdoba

Águilas Doradas vs. Independiente Medellín

Club Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza CEIF

Internacional de Bogotá vs. Independiente Santa Fe

Deportivo Pereira vs. América de Cali

Deportivo Pasto vs. Junior de Barranquilla

Club Llaneros vs. Boyacá Chicó

Una vez culminado el juego de Cúcuta contra Júnior, se conocerá el horario definitivo para la fecha 19. Tentativamente se había dicho que sería el jueves 12 de noviembre de 2026 a las 4:00 p.m., todos los juegos al tiempo, pero falta la oficialización de la Dimayor.

Una vez haya ocho equipos clasificados, se hará el sorteo tradicional de la Dimayor y quedarán dos grupos de cuatro, encabezados por los equipos que terminen primero y segundo luego de los 19 juegos.

Cada equipo jugará seis partidos, tres en casa y tres de visitante, y el que haga más puntos irá a la final de cada grupo. Luego, un partido de ida y vuelta y campeón. En el primer semestre de 2026 hubo otro formato, de partido “mata -mata”, más corto, por cuenta de que se venía el Mundial 2026 y había premura por terminar el campeonato. El campeón sustituirá a Júnior, de Barranquilla, bicampeón del fútbol colombiano y con una pésima campaña este torneo. También están en juego, en la recta final del campeonato, los cupos de los clubes colombianos a la Copa Libertadores de América y a la Copa Sudamericana.