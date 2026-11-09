Mal momento de Kevin Viveros en Brasil: revelan grave problema que impidió su convocatoria a Selección Colombia

El delantero colombiano Kevin Viveros pasa POR un mal momento en Brasil. Aunque se mantiene como goleador del Brasileirao, en los últimos cuatro partidos no ha podido marcar y, por si fuera poco, ahora se conoció el problema que tiene que afrontar en el fútbol brasileño debido a una agresión contra un rival durante el juego contra Vasco Da Gama.

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Viveros se salió de casillas y cometió una grave infracción que no para de comentarse en Brasil y ya tiene castigo oficial por parte del Tribunal Superior de la Justicia Deportiva. Cuando el rival permanecía en el piso, el atacante colombiano no midió las consecuencias y lo pisó en el estómago con los taches de su guayo.

Esta acción permitió una apertura de expediente y era inminente el castigo. Ante la violencia del hecho, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia Deportiva presentó descargos y se conoció que Kevin Viveros se perderá los próximos dos partidos del campeonato brasileño.

Según la prensa brasileña, la Fiscalía habría pedido seis partidos como sanción y el Comité Disciplinario del Tribunal Superior dictó un veredicto este 9 de noviembre y ya notificó a Paranaense de las fechas en las que Viveros no estará disponible (Flamengo y Remo).

Kevin Viveros llega a 21 goles con un golazo de taco en la goleada 4-1 del Paranaense Foto: X Athletico Paranaense

Según el periodista Felipe Sierra, la Selección Colombia tenía en sus planes convocar a Kevin Viveros para el doblete contra Chile en próximos días, pero al ver el pisotón al rival, prefirieron mantenerlo al margen: “Prefieren esperar que baje la marea”, habrían dicho en la FCF.

Viveros podría perder el primer puesto

Quedan cuatro partidos en el Brasileirao y Viveros se perderá dos. En este remate de temporada, Athletico Paranaense se juega el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. No tener a Kevin en el frente de ataque resulta ser una baja sensible.

Esta sanción también le podría dejar sin pelear por el Botín de Oro en el Brasileirao.

Actualmente, Kevin Viveros es líder en la tabla de goleadores con 21 anotaciones en Brasil, pero Pedro de Flamengo le sigue con 20 y tiene grandes chances de pasarlo en las cuatro fechas restantes. El jugador espera tener la solvencia en las dos últimas fechas para defender el primer puesto.

Los jugadores que reemplazan a Kevin Viveros en Colombia

Delanteros: Camilo Durán (Celtic), Luis Suárez (Sporting de Portugal), Matías Orozco (Castellón), Óscar Perea (América de México), Camilo Mena (Korona Kielce), Daniel Mosquera (Hellas Verona) y Yáser Asprilla (Girona).

Los partidos de la Selección Colombia contra Chile

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Partido: Colombia vs. Chile.

Colombia vs. Chile. Lugar : estadio olímpico Pascual Guerrero, Cali, Colombia.

: estadio olímpico Pascual Guerrero, Cali, Colombia. Hora: 7:00 p.m. (hora de Colombia).

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