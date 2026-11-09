Millonarios sufriría otra baja para 2027: atacante interesaría a un equipo campeón de Libertadores

Este lunes, 9 de noviembre de 2026, arrancó movido para Millonarios. Según rumores de la prensa deportiva en Colombia, un delantero del cuadro embajador habría despertado el interés por un club extranjero, campeón de Copa Libertadores.

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Concretamente, vinculan a Andrey Estupiñán, delantero de Millonarios, como supuesto nuevo refuerzo de Liga Deportiva Universitaria de Quinto. Se trata de un rumor que varios medios, como El Futbolero de Ecuador, han estado abordando en las últimas horas. Incluso, los hinchas de La Liga empezaron a averiguar sobre el atacante de 32 años.

Suena Andrey Estupiñán como posible refuerzo de la Liga de Quito

Al no tratarse de nada confirmado, resta esperar un pronunciamiento oficial por parte de algunas de las fuentes oficiales. Sin embargo, el tema causó revuelo en redes sociales y, por los desempeños de Estupiñán en el FPC, no sería descabellado que llegue a concretarse.

“La propuesta surgió de la cuenta LDU Brasil, que destacó el rendimiento del futbolista y consideró que sus características podrían resultar interesantes para el conjunto universitario. El atacante acumula 19 goles y cuatro asistencias en 36 partidos durante 2026, estadísticas que lo ubican entre los delanteros más destacados del campeonato colombiano”, cuenta el medio referenciado, añadiendo que aún no hay información confirmada sobre negociaciones que se estén llevando a cabo.

Sera q esse nome agrada?- Andrey vice artilheiro do Campeonato colombiano mesmo com uma idade elevada de 32 anos- 🏃‍♂️36 jogos ⚽19 gols 🦶4 assistencias 🎯36 chutes ao gol 24% conversão de gols 9,04 Gols esperados (xG) https://t.co/O3dIUFMMUs — LDU Brasil 🇧🇷🇪🇨 (@Azucena_Brasil) November 7, 2026

¿Andrey Estupiñán realmente dejaría Millonarios?

Debido a las condiciones contractuales de Estupiñán, parece realmente complicado que abandone Millonarios para 2027. Aunque suene en Ecuador, el presente del delantero está en el cuadro embajador.

Andrey Estupiñán llegó a Millonarios en julio de 2026, luego de una brillante campaña con Deportivo Pasto. Informa Transfermarkt que el delantero firmó contrato con el embajador hasta junio de 2028.

Además, el mismo portal web señala que el valor en el mercado de Andrey es de 500 mil euros. Algo así, o cercano, debería pagar LDU Quito o cualquier otro equipo que le quiera quitar a Millonarios uno de sus nombres más destacados.

Andrey Estupiñán cuando jugaba con Deportes Tolima (2020). Foto: Colprensa: "Cortesía Dimayor"

Deportivo Cali, Santa Fe y Junior de Barranquilla son los otros equipos en los que ha jugado Estupiñán. Mientras tanto, solo resta esperar el avance de las semanas para conocer si la información que llega desde Ecuador se confirma o acaba siendo un rumor más.