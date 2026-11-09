Desolador reporte de salud en el Bayern Múnich de Luis Díaz: “No es fácilmente curable”

Jamal Musiala puede que no vuelva a ser el jugador que conocieron Alemania y el mundo entero. Sus desmayos de hace unos meses en plena cancha ya presagiaban algo grave, que durante las últimas horas fue reconocido por la directiva del Bayern Múnich.

Según lo descrito por Uli Hoeneß, presidente de honor del cuadro rojo: “Estamos en un dilema con él. Padece una enfermedad que no es fácilmente curable, simplemente, pero que se puede controlar en cierta medida con medicación”.

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El compañero de Luis Díaz ha permanecido al margen de la actividad física al 100 % en el último tiempo. Chequeos y pruebas constantes se le han hecho, sin que se le interrumpa de ninguna manera el contrato por esta patología.

La incertidumbre es total en el cuadro de Múnich, que expresó: “Si alguna vez recuperará el nivel de rendimiento que tuvo una vez sigue siendo incierto… Por supuesto, sigue cobrando su salario”.

Ante cuestionamientos sobre congelar o frenar el vínculo contractual que hay por no estar activamente jugando, Hoeneß fue más que certero: “Pero solo imaginen si el FC Bayern cuestionara ahora su contrato y dijera: ‘Lo que es capaz de ofrecer ahora ya no es lo que se estipuló en el contrato’”.

Jamal Musiala, mediocampista ofensivo del FC Bayern Múnich. Foto: Getty Images

Esto padece Jamal Musiala

En agosto de 2026, cuando el futbolista sufrió dos episodios de desvanecimiento en apenas cuatro días —durante amistosos del Bayern Múnich contra RB Leipzig y Heidenheim— fue que se supo de la enfermedad del extremo alemán.

Días después se pudo establecer que padecía un “trastorno neurológico funcional que le provoca episodios breves y temporales de ausencia de conciencia (conocidos como crisis de ausencia)”.

De ahí en adelante empezó un tratamiento que le ha llevado un buen tiempo, sin la chance aún de volver a su mejor versión con Bayern Múnich.

En su cuenta personal de Instagram después todo lo vivido el futbolista alemán se pronunció de manera pública para dar a conocer sus sensaciones.

“Entiendo que muchos de ustedes estén preocupados. Hoy quisiera tranquilizarlos y explicarles un poco la situación: me han diagnosticado ausencias breves, temporales pero fácilmente tratables, causadas por una disfunción neurológica”, informó sin problema alguno de que se supiera.

“Sé que pueden parecer aterradoras a primera vista, pero para mí, actualmente forman parte de mi día a día. Estoy recibiendo el mejor tratamiento médico posible y soy muy optimista. El FC Bayern y las personas cercanas a mí siempre están a mi lado y me apoyan en este proceso”, completó mostrándose fuerte en su mentalidad.

Volvió a jugar y se resintió muscularmente

Hacia principios de septiembre pasado, Musiala volvió a jugar luego de los desmayos presentados.

Jamal Musiala vistiendo los colores de la selección de Alemania. Foto: UEFA via Getty Images

Su regreso se produjo 18 días después del último episodio de desvanecimiento. Después fue citado por la selección de Alemania para la pasada fecha Fifa, pero allí sufrió una lesión muscular en un muslo que lo ha tenido alejado hasta ahora de los terrenos.

El pasado 5 de noviembre, el Bayern Múnich informó que ya regresó a los trabajos en campo, sin dar fecha exacta de su reaparición en el terreno de juego.