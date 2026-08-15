Susto en el Bayern Múnich: Jamal Musiala se desmayó en pleno partido y prendió las alarmas

Jamal Musiala se desmayó durante el partido amistoso de Bayern Múnich vs. Leipzig. Aunque todos los hinchas pensaban que se había tratado de un problema físico, medios alemanes confirmaron que estuvo unos segundos insconsciente en el campo de juego.

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“Los aficionados corearon el nombre de Musiala, quien posteriormente abandonó el terreno de juego, aturdido y con mareos y problemas circulatorios. Un desagradable efecto secundario del calor. El partido se disputó en Múnich a 33 grados centígrados”, informó el diario BILD.

Musiala se practicará exámenes médicos en las próximas horas para descartar problemas asociados a este desmayo. Según los primeros reportes, el mediocampista alemán sufrió un golpe de calor y esa fue la razón de su desmayo.

Jamal Musiala entró al campo a los 70 minutos, tomando el lugar de Arijon Ibrahimovic. Al minuto 81 marcó un golazo para el 3-1 definitivo a favor del Bayern, justo antes de la situación que prendió todas las alarmas en el Allianz Arena.

Musiala, fuera de peligro

Afortunadamente, los compañeros de Musiala reaccionaron a tiempo y pidieron a gritos el ingreso del personal médico. Tras unos segundos de zozobra para todos los asistentes, el jugador se levantó por su propia cuenta y salió caminando hacia el banquillo.

El técnico Vincent Kompany tuvo que hacer un último cambio que no estaba en sus planes. Bara Sapoko Ndiaye ingresó al campo a los 86 minutos y apenas tuvo algunas interacciones con la pelota antes del pitazo final.

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Desde el Allianz Arena informaron que Jamal Musiala se encuentra fuera de peligro y consciente de lo sucedido. El departamento médico del FC Bayern le hará algunas pruebas antes de darle el alta médica, por lo que queda en duda de cara al partido del próximo sábado contra Borussia Dortmund por la Supercopa de Alemania.

El partido de Bayern Múnich vs. Leipzig se realizó bajo intensas condiciones climáticas en Múnich. El horario tampoco ayudó para que hubiera sombra dentro del campo de juego y eso provocó el desgaste físico de los futbolistas.

Jamal Musiala siendo atendido por sus compañeros y el personal médico del FC Bayern. Foto: Getty Images

Jamal Musiala ha encadenado varios meses de problemas físicos que no le han permitido retomar su máximo nivel. En el Mundial de Clubes 2025 se lesionó de gravedad y duró casi un año fuera de las canchas.

El alemán regresó a mediados de la temporada pasada, pero ya había perdido el puesto a manos de Luis Díaz y Lennart Karl.

Después de disputar el Mundial 2026 regresó al Bayern Múnich con algunas molestias físicas, razón por la que no viajó a Asia para la gira de amistosos contra Jeju United y Aston Villa. Este sábado estaba haciendo su debut en pretemporada y, aunque marcó gol, dejó asustado a más de un hincha en el Allianz Arena.