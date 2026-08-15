Así le fue a Luis Díaz en el partido de Bayern Múnich vs. Leipzig: calificación y reacciones

Luis Díaz marcó gol en la victoria del Bayern Múnich contra RB Leipzig (3-1) por la Telekom Cup, torneo amistoso que se disputó este sábado en el Allianz Arena. El guajiro fue titular y sumó 69 minutos para su cuenta personal de regreso en Alemania.

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Lucho se manifestó muy temprano en el marcador. Sobre los 13 minutos aprovechó un error en salida del Leipzig y abrió el pie derecho para mandarla a guardar a la base del palo izquierdo.

“Bakú, del Leipzig, dispara tras un rebote de su compañero Gruda, que le cae a los pies de Díaz, estrella del Bayern. El colombiano, con gran tranquilidad, lo coloca en la escuadra para poner el 1-0 en el marcador”, apuntó el diario BILD.

Kicker, por su parte, destacó la definición de Lucho. “El despeje del RB Leipzig es bloqueado y el rebote le cae a los pies de Luis Díaz, quien coloca el balón con un magnífico efecto en la escuadra derecha”, apuntaron en el minuto a minuto.

Según las aplicaciones especializadas, Luis Díaz hizo un partido de 7.4 puntos en la Telekom Cup. El colombiano estuvo entre los mejores calificados del Bayern, solo por detrás del lateral izquierdo Nataniel Brown y el volante Jamal Musiala.

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Lucho remató dos veces a la portería, tuvo dos fueras de juego y dio seis pases en el último tercio de la cancha. Además, completó el 88 % de los pases intentados y dio 47 toques a la pelota ante una defensa que lo referenció durante los 70 minutos que duró en la cancha.

El atacante guajiro apenas se está acostumbrando a sus nuevos compañeros, entre ellos el delantero Arijon Ibrahimovic. Harry Kane y Michael Olise, sus socios habituales, todavía no tuvieron minutos después de incorporarse a la pretemporada esta misma semana.

Luis Díaz siendo felicitado por Joshua Kimmich, capitán del Bayern Múnich. Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

¿Cuándo vuelve a jugar el Bayern Múnich de Luis Díaz?

Con esta victoria sobre RB Leipzig en condición de local, Bayern Múnich puso fin a su pretemporada y calienta motores de cara al primer partido oficial.

El próximo sábado, 22 de agosto, estarán enfrentando a Borussia Dortmund por la Supercopa de Alemania. Ese compromiso se disputará en el Signal Iduna Park, casa del Dortmund, desde la 1:30 de la tarde (hora de Colombia).

La Bundesliga arrancará el viernes 28 de agosto, cuando Bayern Múnich reciba a Stuttgart en el Allianz Arena. Esa misma semana disputarán el primer partido de la DFB Pokal (Copa de Alemania), visitando al VfL Osnabrück de la segunda división.

En Champions League todavía faltan algunas semanas para conocer a los rivales, pues el torneo todavía se encuentra disputando su fase preliminar.