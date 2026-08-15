Arsenal vs. Manchester City: canal y hora para ver la final de la Community Shield 2026

Arsenal y Manchester City abren el telón del fútbol inglés con la final de la Community Shield 2026, torneo oficial que enfrenta al vigente campeón de la Premier League contra el último campeón de la FA Cup. Es el equivalente a la Supercopa de España o la Supercopa de Alemania.

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Tradicionalmente, la Community Shield se disputa en Wembley, pero el calendario no se pudo ajustar por compromisos adquiridos previamente y el partido se trasladó al Millenium Stadium de Cardiff (Gales).

El duelo de Arsenal vs. Manchester City se disputará este domingo, 16 de agosto, a las 9:00 de la mañana (hora de Colombia). La transmisión oficial corre por cuenta de ESPN en su señal principal.

Los usuarios de dispositivos móviles podrán seguir el partido a través de Disney +, aunque es necesario contar con una suscripción pagada a su plan prémium.

Así llegan Arsenal y Manchester City

Arsenal ha decidido darle continuidad a su proyecto, liderado por Mikel Arteta. Aunque no sumaron fichajes de renombre en este mercado, mantuvieron la columna vertebral de la plantilla y están listos para dar el primer golpe de la temporada.

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“Vamos a intentar ganarla; tendremos un rival muy fuerte, pero estamos muy ilusionados por empezar la temporada y por disputar el primer título. Se respira un ambiente muy positivo; todos los internacionales han vuelto y estamos deseando empezar a competir”, apuntó Arteta en rueda de prensa.

Aunque todavía siguen en plena pretemporada, es un torneo oficial y quieren levantar la copa. “Ya lo dije el otro día: me encanta cómo han regresado los jugadores; la mayoría volvió antes de lo previsto, en muy buena forma física tras todas las pruebas, y todos parecen estar en excelentes condiciones”, declaró.

Manchester City le ganó al Arsenal la final de la Carabao Cup este año. Foto: Getty Images

En el Manchester City, por otra parte, hay gran expectativa sobre el estreno de Enzo Maresca como entrenador. Su tarea será compleja para reemplazar a Pep Guardiola, que decidió poner fin a su ciclo en Inglaterra y está tomando unas merecidas vacaciones.

“Para mí, personalmente, es un título. Cuando hay un título y una final en juego, siempre intentas ganar el partido. Así que de partido amistoso nada. Es un trofeo que vamos a hacer todo lo posible por ganar, para conseguir nuestro primer título”, indicó Maresca.

El entrenador italiano mostró gran respeto por lo que viene haciendo su rival de este domingo. “El Arsenal ha demostrado en los últimos dos, tres, cuatro o cinco años que siempre ha estado ahí. Es un equipo fantástico, muy bien dirigido”, agregó.

¿A qué hora y dónde ver Arsenal vs. Manchester City?