Prima de Ana María contó qué dijo la única sobreviviente de los Saavedra tras el terremoto: “Entendí que no la habían logrado”

Entre las historias que han conmocionado al país tras la tragedia ocurrida el pasado 10 de agosto está la de la familia Saavedra. De sus cinco integrantes, únicamente Ana María, de 23 años, logró sobrevivir. La joven permanece en recuperación luego de ser sometida a una delicada cirugía de pelvis.

Taliana Vargas mostró sentida fotografía con Alejandro Eder, su esposo, y dejó duro mensaje: “Apenas comienza”

Ana tenía dos hermanas que nacieron junto a ella, eran trillizas. Sin embargo, quedaron atrapadas bajo los escombros tras el colapso total del edificio en el que se encontraban. Pese a los esfuerzos de los equipos de rescate, no fue posible sacarlas con vida. Sus padres y un tío que las acompañaba también fallecieron en la emergencia.

De acuerdo con su tío, Carlos Saavedra, en declaraciones entregadas a Blu Radio, una puerta de cedro habría sido determinante para que la joven sobreviviera. El elemento cayó sobre ella y la protegió de parte de los escombros. Aunque sufrió varias graves heridas, logró ser rescatada con vida y permanece bajo observación médica.

Por otro lado, una de sus primas relató al mismo medio los primeros momentos de la mujer después de ser encontrada. Según contó, permaneció consciente durante el traslado en ambulancia y, pese a la gravedad de la situación, logró comunicarse con su familia.

La familia Saavedra pide ayudar a Ana María, la trilliza que fue encontrada con vida. Foto: Familia Saavedra

“Ella dijo que el panorama era horrible. En la ambulancia hizo una llamada. Gracias a Dios, ella quedó consciente y le pidió a la paramédica que llamara a mi prima Camila. La llamó y le dijo: ‘Tiene que ir a la casa porque todo se cayó’”, relató.

También habría sido testigo de los últimos momentos de una de sus hermanas. Después de salir de la cirugía, Ana María comenzó a comprender la magnitud de lo ocurrido y asumió que sus padres tampoco habían logrado sobrevivir.

“Ella ya sabía. Casi que vio a su hermana Sofía morir. Después de que salió de la cirugía, dijo que vio todo lo que había pasado y dijo: ‘Entendí que mis papás no la habían logrado’”, contó.

Las trillizas Sofía, Ana María e Isabella Saavedra. Foto: Foto publicada por su padre, Jairo Saavedra, también fallecido en la tragedia, en 2023 a través de @jsaavedra55 en Instagram

Durante las labores de búsqueda, la familia mantuvo la esperanza de encontrar con vida a Isabella, la última de las hermanas en ser localizada. Sin embargo, esa ilusión terminó cuando los equipos de rescate confirmaron que había sido encontrada, pero no había logrado sobrevivir.

Ahora, Ana María es la única integrante de su núcleo que permanece con vida. Tras perder a sus padres y a sus hermanas en la tragedia, sus seres queridos decidieron organizar una campaña de donaciones para ayudarla durante su recuperación y contribuir a cubrir las necesidades que enfrenta luego de haberlo perdido prácticamente todo.