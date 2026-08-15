La cultura también se convirtió en una forma de solidaridad tras el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.

Durante este fin de semana, Medellín tendrá conciertos, festivales y una feria que incorporarán mecanismos de ayuda para las comunidades afectadas.

MAMM Fest tendrá un componente solidario

Entre el 14 y el 16 de agosto, el Museo de Arte Moderno de Medellín realizará una nueva edición del MAMM Fest, con programación musical, gastronómica y diferentes experiencias en sus instalaciones.

El festival contará con la participación de DJs locales y propuestas musicales que incluyen cumbia, electrónica, música experimental y reguetón.

También habrá una oferta gastronómica en la plazoleta del museo.

Además de la programación cultural, el evento tendrá un componente de solidaridad. Un porcentaje de la boletería será destinado al Museo La Tertulia de Cali, institución que permanece cerrada tras la emergencia y cuyo equipo acompaña a comunidades afectadas por el terremoto.

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Concierto en La Macarena para apoyar a los damnificados

Otro de los principales eventos será el Gran Donatón Colombia, Medellín te Quiere, programado para este sábado 15 de agosto en la plaza de La Macarena.

La jornada comenzará desde las 8:00 de la mañana con la recepción de donaciones y se extenderá hasta las 5:00 de la tarde.

El concierto comenzará al mediodía y contará con la participación de varios artistas nacionales.

Entre los artistas anunciados están Luis Alfonso, Pipe Bueno, Kapo, Trapical Minds, Andy Rivera, Felipe Peláez, Jhonny Rivera, Daniel Calderón y los Gigantes, Pasabordo, Llane, Juan Duque y Miguel Bueno, entre otros.

Para ingresar al concierto se podrán realizar aportes de $60.000, $90.000 o $140.000, correspondientes a diferentes zonas del escenario.

Quienes no puedan asistir también podrán hacer donaciones durante la jornada.

La Alcaldía de Medellín informó que el propósito de la iniciativa es destinar los recursos recaudados a las familias afectadas por el terremoto en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

La Jagua también será punto de acopio

Entre el 14 y el 16 de agosto, el espacio creativo La Bruja Riso, en El Poblado, realizará La Jagua, una feria que reunirá a artistas, editoriales y diferentes proyectos creativos.

La actividad tendrá además un propósito solidario, pues el lugar funcionará como centro de acopio para recibir ayudas destinadas a las personas afectadas por el terremoto.

Entre los elementos que se pueden llevar están alimentos no perecederos, agua embotellada, cobijas, colchonetas, sábanas, toallas, sleeping bags, linternas, pilas, carpas, impermeables, guantes de trabajo, elementos de limpieza, botiquines básicos, pañales y artículos para bebés.

Los organizadores especificaron que las cobijas, colchonetas, sábanas, toallas y otros elementos similares solicitados deben ser nuevos.

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Las iniciativas programadas para este fin de semana muestran cómo diferentes sectores de Medellín están utilizando espacios culturales y de entretenimiento para canalizar recursos y ayudas hacia las zonas afectadas.

Así, quienes participen en estas actividades podrán disfrutar de música, arte, gastronomía y propuestas creativas mientras contribuyen, mediante donaciones o parte de la boletería, a las labores de apoyo tras la emergencia.