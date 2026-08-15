“Hay que mirar dónde pasar la noche”: Periodista de ‘Noticias Caracol’ se quiebra al reportar que su familia quedó afectada por el terremoto

El terremoto de magnitud 7.4 sacudió varias regiones de Colombia, dejando graves afectaciones en la infraestructura y la prestación de servicios públicos en la ciudad de Pereira. En medio de la cobertura periodística desplegada para informar sobre la emergencia, las transmisiones en vivo evidenciaron el impacto directo del desastre sobre los propios habitantes.

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Durante una emisión en directo de Noticias Caracol, el corresponsal en Risaralda, Freddy Gómez, entregó un reporte sobre las afectaciones en la capital departamental mientras enfrenta los daños sufridos en la vivienda de su núcleo familiar.

El hecho ocurrió cuando la presentadora María Lucía Fernández consultó al reportero en pantalla sobre el estado de su familia tras el movimiento sísmico. Gómez, quien se desempeña como padre cabeza de hogar, explicó que la infraestructura donde reside su madre registró fallas que obligaron a su evacuación preventiva.

“Donde vive mi mamá se sufrieron afectaciones en la infraestructura, han tenido que moverla del lugar donde estaba. Estoy con mis hijas, yo soy padre cabeza de hogar y me traje a mis hijas. Vivimos en un piso alto donde también se presentaron algunos problemas”, detalló el corresponsal durante la transmisión.

El periodista de Noticias Caracol reconoció que, además de continuar con la labor de informar sobre la emergencia, tendría que comenzar a ocuparse de las necesidades de su propia familia. Entre ellas, mencionó la búsqueda de agua y un lugar seguro donde pasar la noche.

“Ya empezar a mirar dónde vamos a empezar a buscar agua y dónde vamos a empezar a mirar dónde vamos a pasar la noche”, contó Freddy Gómez.

A pesar de la situación que estaba viviendo, el reportero decidió continuar la cobertura y aprovechó el espacio para pedir ayuda para los habitantes de Pereira, una de las ciudades más afectadas por el terremoto.

“No hay supermercados, no hay restaurantes, no hay energía en gran parte de la ciudad, no hay gas”, señaló el periodista.

Según los reportes oficiales emitidos, las consecuencias del terremoto registran un saldo preliminar de 294 personas fallecidas, 3.975 heridas, 378 desaparecidas y 354 que han sido rescatadas de los escombros.

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El impacto sobre el hábitat y la infraestructura física reporta los siguientes datos verificados por las autoridades de gestión del riesgo:

Viviendas e inmuebles: 79.108 residencias averiadas, 13.077 destruidas y 121 edificaciones con colapso estructural total.

79.108 residencias averiadas, 13.077 destruidas y 121 edificaciones con colapso estructural total. Servicios e infraestructura social: 2.380 centros de salud, 2.486 centros educativos y 2.093 espacios comunitarios con daños reportados.

2.380 centros de salud, 2.486 centros educativos y 2.093 espacios comunitarios con daños reportados. Conectividad y movilidad: Afectaciones en 254 vías, 50 puentes vehiculares, siete puentes peatonales y cinco terminales aéreas.

Afectaciones en 254 vías, 50 puentes vehiculares, siete puentes peatonales y cinco terminales aéreas. Servicios básicos: 87 acueductos con alteraciones en su funcionamiento.

Mientras avanzan los reportes oficiales sobre el número de víctimas y los daños ocasionados, organizaciones, ciudadanos y entidades continúan sumándose a las labores de apoyo para las familias afectadas.