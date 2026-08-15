Terremoto en Colombia: Ministerio de Cultura confirma más de 40 zonas e inmuebles históricos con graves daños

El Ministerio de Cultura presentó este viernes 14 de agosto de 2026 un informe oficial que consolida las primeras evaluaciones sobre el impacto del terremoto registrado el pasado 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), sobre el patrimonio cultural del país.

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De acuerdo con las declaraciones brindadas por la ministra de Cultura, Paola Holguín, a través de los canales oficiales institucionales, las evaluaciones técnicas han permitido identificar afectaciones en inmuebles históricos, centros urbanos patrimoniales y manifestaciones del patrimonio inmaterial en siete departamentos.

Según el informe oficial consolidado por el Ministerio de Cultura, hasta la fecha se han registrado 40 Bienes de Interés Cultural nacional con afectaciones de diversa magnitud en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío y Antioquia. Del total de inmuebles declarados, 22 presentan un nivel de afectación alta, 13 registraron daño medio y cinco sufrieron afectación baja.

Adicionalmente, las autoridades culturales identificaron 84 bienes muebles e inmuebles con valor patrimonial que no poseen declaratoria formal, dentro de los cuales figuran 39 recintos religiosos e iglesias localizadas en Antioquia, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.

La ministra de Cultura presenta el reporte oficial tras el sismo del 10 de agosto. Se han identificado 40 bienes inmuebles de interés cultural afectados en 7 departamentos: Antioquia, Cauca, Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/vCrgAQbJOP — Revista Semana (@RevistaSemana) August 15, 2026

En cuanto a los asentamientos urbanos de valor histórico, la entidad confirmó que 12 de los 15 centros históricos ubicados en la zona de influencia del sismo resultaron impactados. Entre los municipios afectados se encuentran Abejorral, El Jardín, Jericó y Santa Fe de Antioquia (Antioquia); Popayán (Cauca); Manizales, Aguadas y Salamina (Caldas); así como Buga, Cali, Cartago y El Cerrito (Valle del Cauca).

El reporte dedicó un apartado especial a la situación del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia, reconocido por la Unesco como Patrimonio Mundial y Patrimonio Cultural de la Nación, el cual comprende 51 municipios.

El desastre natural causó serios perjuicios urbanos y rurales, con daños severos en edificaciones, vías y servicios públicos, registrándose destrozos de hasta el 80 % en los municipios más próximos al área epicentral, como Sevilla, El Cairo y El Águila.

Para hacer frente a la contingencia, el Ministerio de Cultura informó que el levantamiento de información ha sido posible gracias a la articulación entre las secretarías de cultura territoriales, gobernaciones, comités de gestión del riesgo y comisiones técnicas desplazadas a municipios afectados.

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“Hoy se está consolidando la red de profesionales y la metodología para el apoyo. Adicionalmente, desde la Dirección de Patrimonio y Memoria se va a expedir una resolución para agilizar las intervenciones en modalidad de reparación locativa” afirmó la ministra.

Finalmente, Holguín dirigió un mensaje de solidaridad a los damnificados y gestores culturales de las zonas afectadas, enfatizando que el país inicia una compleja fase de reconstrucción en la que se requerirá el apoyo de la comunidad nacional e internacional.