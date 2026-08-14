El lunes, 10 de agosto, a las 7:34 a. m., Myrian del Carmen Neira miraba de frente a una médica que la atendía en una cita de control rutinario. Ambas estaban en el cuarto piso de un consultorio que está en el barrio Versalles, en Cali, cuando la tierra comenzó a estremecerse.

Con el cimbronazo del temblor, se miraron y decidieron evacuar el centro médico de inmediato. Tomaron las escaleras, intentaron descender lo más rápido posible, pero en el camino encontraron un infierno. Gritos, tumulto, personas discapacitadas, ayudadas por bastones y acompañantes que intentaban llevarlas de la mano a salvo mientras la tierra se sacudía.

El desplome de una parte del techo ocurrió mientras terminaba la Eucaristía de las 7:00 de la mañana; no se reportaron personas heridas. Foto: Aymer Andrés Álvarez El País

Una vez en la calle, había una romería y decenas de personas intentaban al tiempo comunicarse con sus seres queridos. Pero no podían. Las comunicaciones fallaron, los teléfonos no recibían señal y las aplicaciones móviles como WhatsApp no podían enviar sus mensajes.

De repente, a Myrian del Carmen le entró una llamada. Era Juana Maricela Hernández, la madre superiora de las Hermanas Misioneras Agustinas Recoletas del Complejo Religioso de La Merced.

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“Hermana, se cayó el techo de La Merced”, le dijo. Sin embargo, Myrian del Carmen veía a su alrededor gente asustada y nada más. Las comunicaciones fallaron, pero en esa parte en la que el terremoto la sorprendió, las construcciones no. Los edificios seguían en pie. Así que decidió, en vez de tomar un auto, irse caminando a través de los 2,5 kilómetros que la separaban de la iglesia.

En el recorrido, el desastre fue apareciendo y ella comenzó a dimensionar la intensidad del temblor de tierra que acababa de sentir: “¡Jesús!“, dijo.

Apuró el paso y llegó a la carrera cuarta con calle séptima, donde está el templo, y cuando llegó, encontró al párroco, a otras tres monjas y a una feligrés. Todos estaban reparando en el desastre que había provocado la caída de parte del techo del templo.

Aún desconocían la magnitud de la tragedia, pero para ellas ya era grave. El templo La Merced es el más antiguo de Cali y está entre los primeros construidos de las Américas por los frailes españoles que llegaron a conquistar estas tierras.

Las imágenes del retablo principal, incluida la Virgen de la Merced, no sufrieron daños pese a la caída de parte de la estructura cercana. Foto: Aymer Andrés Álvarez El País

Allí se celebró la primera misa fundacional de Cali, el 25 de julio de 1536, pero el templo fue terminado de construir seis años después, en 1542.

Es una joya arquitectónica de 484 años. Fue declarada bien de interés cultural de la Nación y, aunque el terremoto no logró derribarla, sí provocó daños que preocupan a Myrian, a la madre Juana y a las otras nueve monjas que viven en el lugar.

Los muros de La Merced están afectados y, dicen ellas, podrían poner en riesgo que el resto del techo colapse en cualquier momento y con esto acabar con las históricas imágenes religiosas, las cuales quedaron intactas.

La comunidad religiosa trasladó las celebraciones eucarísticas a un auditorio del convento mientras se adelantan las acciones necesarias para recuperar el templo. Foto: Aymer Andrés Álvarez El País

La Secretaría de Cultura de Cali ya las visitó. Evidenció lo que había sucedido con el terremoto y les pidió, a través de los arquitectos, hacer un tratamiento de primeros auxilios para preservar el retablo y evitar su deterioro.

Ese retablo está recubierto de laminilla de oro, es resguardado bajo llave, tiene seguridad privada y, además, las monjas agradecen el toque de queda declarado por la Alcaldía.

El terremoto de magnitud 7,4 sorprendió al padre, a las tres monjas y a la feligrés cuando estaban en el canto de salida de la misa de las 7 del lunes. Habían ido a hacerla en una de las partes del templo que denominan Remedios, porque allí está la Virgen de los Remedios, patrona de la Arquidiócesis de Cali.

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Myrian le dijo a SEMANA que reconoce que el sismo provocó un daño inmenso en la ciudad, en Pereira, en Manizales, en Chocó, pero hace un llamado especial para que las personas interesadas en la arquitectura, en el arte católico, les den una mano para salvar lo que llama no solamente el templo más antiguo de Cali, sino un ícono.

El terremoto, con epicentro en San José del Palmar, en Chocó, según cifras de este viernes, 14 de agosto, ha dejado 15 departamentos y 437 municipios afectados; 56.448 familias y 135.179 personas afectadas.

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Además, 287 personas fallecidas, 3.975 heridas, 378 desaparecidas y 354 rescatadas. También, 169 animales rescatados.

Asimismo, dejó 79.108 viviendas averiadas, 13.077 destruidas y 121 edificios colapsados; 238 centros de salud, 2.486 centros educativos, 2.093 centros comunitarios, 254 vías, 87 acueductos, 50 puentes vehiculares, 7 puentes peatonales y 5 aeropuertos afectados.