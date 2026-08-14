Delegación de expertos del Comando de Defensa Civil de Israel aterrizó en Colombia para brindar ayuda inmediata tras el terremoto

La delegación de expertos del Comando de Defensa Civil de Israel ya se encuentra en Colombia para brindar ayuda tras el terremoto que afectó al país. El equipo humanitario llegó con la misión de apoyar las labores de rescate y atención de la emergencia, en un momento en el que cada segundo puede marcar la diferencia.

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“Acabamos de aterrizar aquí, en suelo colombiano”, señaló uno de los integrantes de la delegación, destacando que el grupo llegó a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Israelí.

La misión está bajo el mando del brigadier general Yossi Pinto y está conformada, en su mayoría, por reservistas que recibieron el llamado para viajar a Colombia con menos de dos horas de anticipación.

La delegación israelí ya está en Colombia 🇮🇱❤️🇨🇴



La delegación de expertos del Comando de Defensa Civil aterrizó en Colombia para brindar ayuda inmediata tras el terremoto que afectó a nuestros hermanos colombianos.



Una mano amiga en tiempos difíciles pic.twitter.com/Qu7jiIQxQF — Israel en Español (@IsraelinSpanish) August 14, 2026

La llegada representa una mano amiga en medio de una de las situaciones más difíciles para las comunidades afectadas. Los expertos israelíes comenzarán de inmediato las operaciones de rescate, con el objetivo de localizar y asistir a personas que puedan encontrarse atrapadas o en condiciones de vulnerabilidad.

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“Cada segundo cuenta”, expresó el integrante de la delegación, al explicar que el propósito de la misión es aportar sus conocimientos y capacidades allí donde más se necesitan.

La ayuda internacional se suma así a los esfuerzos de los organismos de emergencia y de los equipos colombianos que trabajan para atender las consecuencias del terremoto.

La delegación de expertos del Comando de Defensa Civil aterrizó en Colombia. Foto: @IsraelinSpanish

El mensaje de la delegación también hizo énfasis en la solidaridad como principio fundamental de la misión. “Sabemos que no podemos reparar todo el mundo, pero sí podemos reparar parte del mundo que hoy está delante de nosotros”, afirmó.

Con esa premisa, los especialistas israelíes llegan a Colombia para poner sus capacidades al servicio de las labores humanitarias y de rescate. Su presencia busca contribuir a aliviar el sufrimiento de las personas afectadas y respaldar los esfuerzos que se desarrollan sobre el terreno.