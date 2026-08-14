Ataques con drones dejan 18 heridos en Cajibío entre soldados y civiles: Ejército reforzó operaciones en el Cauca

Un total de 18 personas resultaron heridas, entre ellas 12 soldados y seis civiles, durante los ataques con drones cargados con explosivos registrados en medio de operaciones militares en el corregimiento de Ortega, zona rural de Cajibío, Cauca. Los responsables serían los integrantes de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco; así lo informó el general Royer Martínez, comandante del Ejército Nacional.

“Tenemos una afectación de un total de 12 hombres. De esos 12 hombres que fueron evacuados anoche, seis ya fueron dados de alta y seis permanecen todavía en valoración médica. Igualmente, se evacuaron en el transcurso de esos días seis personas civiles, dentro de ellas una menor de edad, una niña, que fueron evacuadas en helicópteros nuestros”, explicó el alto oficial.

Desde el Ministerio de Defensa sostuvieron que no van a cesar con las operaciones militares en las zonas donde delinquen las disidencias de las Farc. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Las seis personas de las comunidades terminaron en un centro asistencial en Popayán tras ser auxiliadas por trabajadores de la salud y la población civil que estaba en la zona.

“Los seis se encuentran fuera de peligro, recibiendo atención médica acá, en la ciudad de Popayán, y se encuentran conscientes y estables. Esas personas civiles que han resultado heridas es precisamente por el efecto de esos elementos no convencionales con los drones, lanzando artefactos explosivos no convencionales también contra la población, y eso cae de manera indiscriminada”, agregó.

Los militares denfienden el cerro Santa Ana, en El Tambo, Cauca, ante los reiterados hostigamientos de disidentes del frente Carlos Patiño de las Farc. Foto: Suministradas

En medio de esta ofensiva que adelantan las Fuerzas Militares en el Cauca, tienen un gran desafío: poder hacerles frente a los drones con explosivos de los ilegales.

“Hay una técnica criminal que están empleando y es el empleo de los drones a través de enjambres. Enjambres son varios drones, muchos drones, cargados con explosivos atacando a las tropas. Sí tenemos sistemas de detección y sistemas de inhibición, pero realmente frente a un ataque masivo de drones eso obviamente resta capacidad de reacción a las tropas”, señaló.

En esta operación militar hay participación de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, entre ellas helicópteros Arpía, aviones Super Tucano y el denominado avión Fantasma, además de helicópteros y sistemas de artillería del Ejército.

“Este sujeto, alias Jairo Ramírez, que actualmente es cabecilla de la Jaime Martínez, este sujeto fue el que perpetró la acción terrorista del 25 de abril de este año en el sector del Túnel, también en el municipio de Cajibío, donde fueron asesinados 21 colombianos y colombianas, y tuvimos más de 40 personas heridas”, detalló el general Martínez.

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Asimismo, envió un mensaje a la comunidad: “Quiero decirle a la población civil que tenga la tranquilidad: no tenemos ningún soldado secuestrado, ningún soldado va a levantar su fusil para entregárselo a los bandidos. El soldado peleará hasta el último cartucho y las unidades nunca quedaron desabastecidas”.