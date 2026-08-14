Alerta en Cauca: gobernador pide a De La Espriella intervención urgente ante combates que tienen confinadas a más de 700 familias

El orden público en el departamento del Cauca sigue siendo complejo, por lo que el gobernador Jorge Octavio Guzmán Gutiérrez le envió una carta al presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, para que haya una intervención urgente por parte de su Gobierno. Son al menos 700 las familias que se encuentran confinadas por los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco.

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“El Departamento del Cauca es un territorio históricamente golpeado por diversos conflictos sociales e históricas demandas y dificultades de amplio conocimiento nacional, territorio en el cual continuamos en alerta por el incremento de diferentes expresiones de violencia que nos obligan a elevar la voz en busca de apoyo y estrategias en defensa de la vida y la consolidación de escenarios de reconciliación y de paz”, señaló el mandatario departamental en la misiva.

Iván Mordisco sigue siendo el cabecilla más buscado. Foto: semana

De acuerdo con el mandatario departamental, Cajibío está viviendo una grave crisis de orden público, que ha llevado a que muchas familias hayan tenido que abandonar sus hogares.

“Nos dirigimos a su despacho en este momento de extrema gravedad humanitaria para nuestro departamento a partir de la situación que se está presentando en este momento en el municipio de Cajibío, precisamente en la región del corregimiento de Ortega, el cual atraviesa una crisis de orden público sin precedentes recientes, marcada por intensas confrontaciones entre estructuras armadas ilegales en ese territorio”, indicó Guzmán.

Aunque la problemática no es nueva, este nuevo enfrentamiento se está registrando por la disputa por el control territorial y por las economías ilícitas manejadas por las organizaciones al margen de la ley.

“Estos hechos que hoy están cobrando un costo humano incalculable, provocando el confinamiento y desplazamiento de las familias desde sus hogares, abandonándolo todo, deambulando desprotegidas y en condiciones de vulnerabilidad extrema ante las amenazas por el fuego cruzado, hechos que rebasan por completo la capacidad de respuesta de la institucionalidad local y departamental”, advirtió.

Desde el Ministerio de Defensa sostuvieron que no van a cesar con las operaciones militares en las zonas donde delinquen las disidencias de las Farc. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Guzmán pidió que los integrantes de las Fuerzas Militares sean reforzados en el territorio con el fin de poder hacerle frente a los grupos ilegales.

“Reforzamiento inmediato de la presencia de la Fuerza Pública, ordenando al Ministerio de Defensa y al Comando General de las Fuerzas Militares adelantar una estrategia de intervención operacional contundente en el municipio de Cajibío, corregimiento de Ortega, que incluye, entre otras, las veredas La Palma, La Diana, El Edén, La Isla, Achiral, Chaux y así garantizar el control territorial y la disuasión de los actores armados protegiendo a la población civil”, solicitó la Gobernación.

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Al tiempo, señaló: “Reiteramos el compromiso con la protección y garantía de los derechos de la población civil, reconociendo la importancia de la intervención de las autoridades nacionales en la solución de este conflicto”.