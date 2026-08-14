Manizales fue uno de los territorios más golpeados por el terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia.

Dicho territorio del país vio cómo edificaciones de gran magnitud se caían frente a sus ojos. La catedral de la ciudad, por ejemplo, fue una de las que colapsó y, por fortuna, no se vino al suelo en plena plaza central.

Para Once Caldas como equipo de la ciudad fue también muy doloroso ver a sus paisanos pasar por situaciones así de difíciles. Esta institución fue la primera en negarse a una vuelta pronta del FPC ante la gravedad de la emergencia.

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Uno que estará ligado eternamente al ‘blanco blanco’ es el profesor Luis Fernando Montoya. Este en medio de las complicaciones que viven los de Manizales les mandó un mensaje esperanzador con su historia de vida como ejemplo.

A través de sus cuentas personales de redes sociales el ‘profe’ les confió a quienes la pasan mal su ‘ley de vida’: “Nada es para siempre. Hay momentos buenos y los hay malos. Pensé que mi vida se había acabado y ya voy para 22 años. Vamos pa’ lante”, animó.

'El profe' Luis Fernando Montoya compartió un sentido mensaje, tras el terremoto en nuestro país #GolCaracol #SiempreFutbol ⚽🇨🇴



📱: LUIS FERNANDO MONTOYA pic.twitter.com/cbAjxAv2cT — Gol Caracol (@GolCaracol) August 13, 2026

Valga recordar que Montoya fue impactado en 2004 por un ladrón que le disparó en el cuello cuando este intentaba defender a su esposa. Dicho episodio le causó una lesión medular irreversible que lo dejó con cuadriplejia.

A pesar de eso y lo complejo que ha sido superar aquel momento difícil, el profe Montoya ha sido un completo ejemplo de resiliencia y resistencia aferrándose a la vida para dar lecciones como las que hoy día entrega a los afectados por el sismo.

Manizales sin fútbol y con un gran dolor

En diálogo con Win Sports, el entrenador Hernán Darío Herrera (Once Caldas), visiblemente afectado y entre lágrimas, expresó su profunda tristeza por la situación que atraviesa Manizales tras la tragedia.

Allí dejó clara su postura sobre la reanudación del fútbol: “Yo no quiero, hasta que el grupo no esté bien, no voy a jugar. Si me tengo que ir del Once, me voy.”

Cuál futbol ni que hijueputas. Qué gran corazón Arriero ❤️ pic.twitter.com/JwDCKBbohK — SoldadoStranger ➐ (@SoldadoStranger) August 11, 2026

Para el ‘Arriero’, el fútbol debe quedar completamente relegado mientras miles de personas enfrentan las consecuencias de la emergencia. A su juicio, no es momento para disputar partidos cuando tantas familias atraviesan una situación tan compleja.

En ese sentido, insistió: “Viendo tanta gente sufrir en Manizales, en Cali, que yo viví en Cali, en Chocó, en Pereira, que la rivalidad que hay entre Manizales y Pereira no la quiero ver. Yo creo que ahora tenemos que estar todos”, haciendo un llamado a la unidad y la solidaridad entre las regiones afectadas.

Once Caldas en cabeza de su DT Hernán Darío Herrera se muestran en desacuerdo con el regreson del FPC Foto: Captura a transmisión de Win Sports

Su posición fue aún más contundente al asegurar que no aceptará dirigir si las competencias se reanudan en los próximos días. “No me ponga, que no voy, no dirijo. Si me tengo que ir del Once, me voy”, afirmó, dejando incluso su continuidad en el club a disposición.

La ciudad ha apoyado dicha postura de su club y también ha priorizado que ayudar es lo más inmediato, antes de que se juegue nuevamente la Liga BetPlay: “Infortunadamente en el mes de agosto no tendremos fútbol profesional en nuestra ciudad”, dijo Diego Fernando Espinosa Benjumea, secretario del deporte de Manizales.