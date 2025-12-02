Profe Montoya envió conmovedor mensaje a J Balvin tras invitarlo a su concierto en Medellín

J Balvin deslumbró a sus seguidores con su concierto en Medellín el sábado 29 de noviembre de 2025 en el Estadio Atanasio Girardot. Más de 44.000 personas se reunieron para el regreso a los escenarios del paisa en Colombia con un espectáculo de casi 7 horas, con invitados sorpresa y un despliegue técnico impresionante.

El show incluyó éxitos como Blanco, Qué Más Pues y Con Altura y presentaciones sorpresas de artistas como Maluma y Ryan Castro.

Escena del show con ambos cantantes sobre el escenario. | Foto: Redes sociales

En un acto que conmovió a todo el país, J Balvin invitó especialmente al profesor Luis Fernando Montoya. El ‘profe’ es reconocido por su liderazgo como entrenador del Once Caldas y por su historia de vida. Hace más de 15 años sufrió un ataque armado que lo dejó en silla de ruedas y con severas secuelas físicas.

Luis Fernando Montoya es profundamente querido por los colombianos no solo por su importante trayectoria en el fútbol, sino por su resiliencia y valentía ante la tragedia que marcó su vida. Su historia es un símbolo de lucha y esperanza, y ha sido un referente de inspiración para muchas personas en el país, lo que explica el impacto que tuvo su presencia en el concierto de J Balvin y el cariño que recibe de la gente en todo el país.

El Profe Montoya durante su graduación en la Universidad Minuto de Dios de Medellín. | Foto: Twitter Aníbal Gaviria.

La invitación al concierto además estuvo cargada de simbolismo al ser la primera vez que Montoya asistía a un concierto en vivo, lo que fue interpretado como un hermoso homenaje y muestra de empatía de J Balvin hacia una de las grandes figuras del deporte colombiano.​

Tras el concierto el profesor Montoya utilizó su cuenta de Instagram para dedicar una emotivas palabras a J Balvin tras su invitación, manifestando agradecimiento por la experiencia y destacando la motivación y energía que le brindó el encuentro.

En el mensaje se lee “Gracias José por la invitación ayer, fue todo un honor estar presente disfrutando del show. Felicitaciones por el concierto tan increíble, por la gran persona que eres y por todo lo que has logrado. Todo fue un éxito”. Ante las palabras de agradecimiento, el artista le respondió: ”Te quiero, te admiro SOS un maestro de vida”.

Luego del concierto de J Balvin en Medellín, el turno ahora será de Bogotá. La capital recibirá al ‘niño de Medellín’ el 13 de diciembre en el Estadio El Campín.