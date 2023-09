El ‘Profe’ Montoya conquista un nuevo título, recibió su diploma de Licenciado en Educación Física

“Un compañero del Once Caldas que manejaba el bus, un día le dije, no te quedes manejando un bus toda la vida, estudie, prepárese y él llegó una mañana, después de yo haber quedado así, como 16 años después, y me dijo: Profe, ¿ya estudió la licenciatura? Le dije, no me interesa. Me dijo: Profe, usted se acuerda de lo que me dijo y yo, sí. Me dijo: usted siempre ha sido un referente, yo voy a estudiar, por usted, por mi hijo, por mi esposa”, relató Montoya.