Video | Impactante confesión de Luis Fernando Montoya en su encuentro con Carlos Bianchi

El gesto de Carlos Bianchi

Y reveló más detalles sobre ese día: “Mi esposa (Adriana Herrera) me dijo que Bianchi estaba en Medellín y que me quería visitar. Me alegré porque siempre lo admiré, es un técnico ganador, triunfador y que viniera a mi casa me daba alegría. En un momento me dio tristeza, porque yo sé que estar así es duro, pero la mera presencia de él me impactó muchísimo. Vino, me visitó y me dijo esas palabras”, recordó el antioqueño, quien recordó que en su momento, antes de alcanzar la gloria, buscó volarse en una charla técnica de Bianchi.