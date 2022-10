‘El Profe’ Luis Fernando Montoya va por otro título, esta vez, en la academia

El técnico Luis Fernando Montoya, recordado por llevar al Once Caldas a coronarse campeón de la Copa Libertadores de América en 2004, entregó detalles de cómo se encuentra su estado de salud, su vida personal y de la deuda que el equipo de Manizales no le ha pagado.

‘El Profe’, como se le conoce en el mundo del fútbol, aseguró que desde hace un tiempo viene preparándose académicamente en un nuevo reto que emprendió en medio de sus terapias y del proceso de recuperación.

“Sigo con mis terapias, lo normal, y lo novedoso hoy es que estoy estudiando. No me quedo quieto. Soy tecnólogo deportivo, con especialización en fútbol del Politécnico Grancolombiano y ahora hago la Licenciatura en Educación Física con la Uniminuto. Estoy muy contento. Los docentes son de una gran calidad humana”, dijo Montoya en una entrevista con La Patria Radio.

El entrenador también se refirió al pleito económico que sostiene con el Once caldas, equipo al que llevó a la gloria y que no le ha pagado una deuda que data desde 2006, año en el que conciliaron.

‘El campeón de la vida’ indicó que en un encuentro con los directivos de la institución le dijeron que sus bisnietos serían los que podrían cobrar el dinero, algo que no le da tranquilidad al caldense y que, según él, deja ver la falta de “altura” de quienes llevan las riendas administrativas del equipo.

“Esto es muy maluco. En el último contacto que tuvimos, nos dijeron que esa deuda la podían cobrar los hijos de los hijos de mi hijo y eso dice que no hay nada de qué hablar. Estoy tranquilo porque le respondí al Once Caldas, al departamento y a la ciudad. A los directivos actuales les ha faltado altura”, explicó el entrenador.

Cabe señalar que en 2006 los representantes del técnico campeón de América y el Once Caldas firmaron un acuerdo en el que se aclaraba que aunque Montoya fue liquidado en 2004, él pidió que se le pagara por lo que devengaba: $ 1′328.000 por salario y $ 13.672.000 por gastos de representación, premios y bonificaciones.

Así mismo, las partes lograron conciliar y el club accedió a comprar un seguro para garantizar la educación de José Fernando, hijo del técnico; además se firmó un contrato por prestación de servicios por $ 3′500.000 durante dos años y se pactó la realización de un partido de fútbol, cuya taquilla recaudada sería para el entrenador.

En 2021, Montoya le dijo a SEMANA que el Once Caldas nunca le pagó el dinero que le adeudaba ni tampoco adelantó la gestión para realizar el partido que se había pactado luego del accidente que dejó cuadripléjico el entrenador.

“Después del accidente llegamos a algunos arreglos, el caso de una plata que se me debía, también de un partido y que yo estaría en un cargo como asesor. Es entendible, pero ahora no me interesa eso, ahora pienso en mi recuperación. No estoy buscando nada de eso, pero me hubiera gustado que me cumplieran con el dinero que se me adeuda y el partido. Ya pasa a un segundo plano, ya no me preocupa eso”, le dijo ‘El Profe’ a SEMANA.

En esa misma entrevista, Montoya sostuvo que aunque no ha recibido el trato que merece por lo que él significa para la institución y la ciudad, el incumplimiento de los directivos no puede estar por encima de lo él siente por su departamento y por el Once Caldas.

“No puedo quitar a toda una institución por una o dos personas. Yo pienso que sí, esas personas han incumplido. Pero una ciudad como Manizales y un departamento como Caldas no se pueden tildar por algo como para hablar mal de todo el club”, dijo el caldense en 2021.