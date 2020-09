Confidenciales “Valoremos lo que tenemos, Colombia es un país maravilloso’’: profesor Luis Fernando Montoya

Esta semana se conoció que el Ministerio del Deporte vinculará al profesor Luis Fernando Montoya para asesorar a entrenadores del país. El “campeón de la vida” será el encargado de darle un plus a los entrenadores de Colombia, al entrar a formar parte del programa Colombia Tierra de Atletas.

Por tal razón, el presidente Iván Duque lo invitó al programa Prevención y Acción, con el fin de que transmitiera un mensaje en estos tiempos de pandemia para tantos colombianos que lo admiran. Montoya manifestó que “valoremos todo lo que tenemos. Colombia es un país maravilloso, es un país donde cualquier ciudadano de otro país se encanta. Entonces, aprovechemos lo que tenemos, no estemos peleando entre nosotros mismos; antes, al contrario, dialoguemos, que el diálogo nos permite reflexionar y llegar más fácil a un buen entendimiento”.

También les envió un mensaje a los deportistas diciendo que "para poder ganar siempre habrá dificultades y hay que estar preparados para seguir luchando y entregarse al máximo. Si perdemos hoy, trabajar bastante para ganar mañana y ser exitoso. Así se forman los grandes campeones''.

Por otro lado, el profesor Montoya dijo sentirse feliz por compartir su conocimiento con el Ministerio del Deporte: "Me siento muy feliz que el Ministerio del Deporte me tenga en cuenta, porque me hace sentir todavía útil para el deporte colombiano. Estaré apoyando a los entrenadores y atletas, una tarea que me hace sentir ilusionado, contento, feliz, con muchos deseos de poder compartir con todos ellos''.