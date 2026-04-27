José Pékerman tiene trabajo para el Mundial 2026: es oficial el canal que lo fichó

Aunque no será desde la raya técnica, José Néstor Pékerman tiene trabajo confirmado para el Mundial 2026. El argentino de 76 años, recordado en Colombia por las clasificaciones a Brasil 2014 y Rusia 2018, estará en los micrófonos comentando los compromisos de la cita orbital.

De hecho, Pékerman también trabajará con otros reconocidos personajes del mundo del fútbol en la transmisión del Mundial 2026 para Estados Unidos.

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Telemundo deportes ficha a José Pékerman como comentarista para el Mundial 2026

Por medio de un trino en su web oficial, Telemundo Deportes anunció a José Pékerman en su equipo de comentaristas para la venidera cita orbital. Junto a él aparecen también José María Gutiérrez Guti (España), Andrés Guardado (México), Antonio Valencia (Ecuador) y Julio César Dely (Panamá).

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🇦🇷 José Pékerman

🇪🇸 José María Gutiérrez "Guti" @GUTY14HAZ

🇲🇽 Andrés "El Principito" Guardado @AGuardado18

🇪🇨 Antonio Valencia @anto_v25

🇵🇦 Julio César Dely Valdés



¡Espera a más expertos en nuestro equipo muy pronto! ▶️… pic.twitter.com/y36yedHFEF — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) April 27, 2026

Las reacciones no se hicieron esperar, incluso con varios colombianos comentando el fichaje de José Néstor Pékerman. Desde sus vivencias y conocimientos, el estratega ahora opinará sobre la Copa Mundial más grande hecha hasta ahora.

Cabe recordar que Telemundo Deportes transmitirá los partidos del Mundial 2026 en Español para Estados Unidos.

José Pékerman, un nombre de mundiales

Son tres las copas del mundo que dirigió Pékerman como seleccionador nacional: Alemania 2006 con Argentina, y con Colombia las ya mencionadas ediciones de Brasil 2014 y Rusia 2018.

Pékerman y Messi saludándose en un partido entre Argentina y Venezuela (2022). Foto: Getty Images

Se le conoce en ambos países como un hombre de procesos, aunque aún más en su natal Argentina. Pékerman fue gran figura en las selecciones juveniles albicelestes, ganando tres Mundiales sub-20: Catar 95′, Malasia 97′ y Argentina 2001.

Lo más lejos que llegó José Pékerman en un mundial de mayores fue a cuartos de final, y lo hizo en dos oportunidades: con Argentina en Alemania 2006 y con Colombia en Brasil 2014. Para Rusia 2018, llevó a La Tricolor a octavos de final.

Pero los procesos de José dieron frutos en Argentina. Por ejemplo, bajo su batuta pasaron futbolistas como Juan Román Riquelme, Pablo Aimar, Esteban Cambiasso y Lionel Scaloni. Este último, actual entrenador de la Selección Argentina y vigente campeón del mundo.

Respecto a Colombia, Pékerman tuvo una generación dorada a su mando en el combinado de mayores. James Rodríguez se consolidó como referente histórico con su botín de oro y magistral actuación en 2014, además de otros nombres que ya eran conocidos pero que tomaron más fuerza como David Ospina, Falcao, Juan Cuadrado y más.

José Pékerman dando indicaciones a James Rodríguez con la Selección Colombia 2014. Foto: Colprensa - Mauricio Alvarado

A día de hoy, Néstor Lorenzo figura como el entrenador principal de la Selección Colombia para el Mundial 2026, y durante muchos años fue asistente de José.