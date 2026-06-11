Notificación que preocupa en Argentina a días del debut en Kansas: drástico cambio resuena en el Mundial 2026

El técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, oficializó a Marcos Senesi como sustituto del lesionado Leonardo Balerdi para recomponer una línea defensiva que esta generando preocupación a días del debut en el Mundial 2026, con los focos puestos en Nicolás Tagliafico.

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El lateral zurdo, titular en el esquema de Lionel Scaloni, padece una sobrecarga muscular en el gemelo, según el reporte médico del equipo argentino. En estos momentos está en duda, como mínimo, para el debut ante Argelia en Kansas City el 16 de junio.

Taglia, carrilero del Olympique Lyon de Francia, seguirá en evaluación médica ante la posibilidad que tienen las selecciones de sustituir a un jugador lesionado hasta 24 horas antes de sus estrenos en el certamen mundialista. Estas alarmas siguen encendidas mientras Balerdi se aleja de la concentración y se enfoca en la recuperación tras un desgarro muscular.

Así, las lesiones tienen en dolor de cabeza a Scaloni, con la presión de por medio para realizar un buen debut. En lo que tiene que ver con Nico Tagliafico, es un jugador de jerarquía en el plantel y campeón del mundo en Catar 2022.

El canterano de Banfield, con pasado en Independiente, no participó en el entrenamiento que Lionel Messi y demás compañeros celebraron la tarde del 11 de junio (jueves) en las instalaciones del Sporting Kansas City de la MLS.

El jugador “hizo labores específicas junto a uno de los fisioterapeutas del plantel”, señaló la AFA en un comunicado, sin estimar plazos de recuperación.

Lesiones en la defensa de Argentina

La eventualidad de que Tagliafico no esté listo para el arranque ante Argelia tuvo peso para Scaloni a la hora de elegir el relevo de Balerdi, un jugador de gran temporada en el Olympique de Marsella de Francia, que le abrió las puertas en la selección nacional.

Leonardo Balerdi en Kansas con Argentina. Foto: Getty Images

En el rompecabezas que abre las bajas, la elección de Senesi, un central zurdo recién confirmado como fichaje del Tottenham, abre la opción de desplazar a Lisandro Martínez o Facundo Medina al lateral izquierdo.

Richard Ríos disputa un balón con Nicolás Tagliafico en la final de la Copa América 2024. Foto: Cristian Álvarez / Colprensa

Tratando de armar el rompecabezas, el DT prefirió tomarse su tiempo y duró cinco días en análisis desde la confirmación de que Balerdi se perdía el Mundial por una lesión muscular en su pierna derecha.

Argentina, sin margen de error

Senesi viene de firmar una gran temporada con el Bournemouth en la Premier League, club al que llegó en 2022 después de pasos por San Lorenzo y Feyenoord (Países Bajos).

¿Cómo jugará Scaloni su defensa ante Argelia? Es la gran duda que avanza en Argentina por estos días. El debut será en el Arrowhead Stadium de Kansas City ante los argelinos el 16 de junio a las 8:00 p.m. de Colombia, 10 de Argentina.