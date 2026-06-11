Los megasalarios de Julián Quiñones y Luis Díaz: abismal diferencia entre la Bundesliga y Arabia Saudita

Dos realidades diferentes, un solo objetivo. Ambos jugadores, que levantan el orgullo colombiano, quieren hacer historia en el Mundial 2026 y ya son protagonistas.

De Colombia para el mundo: Julián Quiñones brilla con México y hace historia en el inicio del Mundial 2026

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Por un lado, Julián Quiñones sorprendió tras anotar el primer gol en la Copa del Mundo. Por el otro, Luis Díaz aguarda el debut cuando más aparece en exclusivas listas de futbolistas que pueden hacer historia en esta edición en Norteamérica.

Julián Quiñones, nacionalizado mexicano en 2023, quedó en el Estadio Azteca como la figura de la cancha ante Sudáfrica. El delantero nacido en Colombia, en el municipio de Magüí Payán, Nariño, cerca de las costas del Pacífico, firmó una actuación histórica en el partido inaugural del Mundial 2026 vistiendo la camiseta de la Selección México.

Con un despliegue físico imponente y una jerarquía absoluta sobre el césped, comenzando desde la titular en un tándem con Raúl Jiménez en el frente de ataque, el atacante fue gran protagonista de la jornada al guiar la ofensiva del Tri. Se hizo presente en el marcador sobre el minuto 9 tras ser efectiva una presión alta.

Este jugador se unió a la convocatoria de México luego de cumplir una sobresaliente temporada con el Al Qadisiyah en la Liga de Arabia Saudita, donde milita Cristiano Ronaldo con Al Nassr. Incluso, llegó al grupo mexicano como máximo goleador entre los convocados en clubes en la más reciente campaña, con 33 goles en 34 partidos en la Saudi Pro-League.

La próxima salida de México en el Mundial 2026 será ante Corea del Sur, el próximo 18 de junio en el estadio Akron de Guadalajara. Seguramente, Julián Quiñones volverá a la titularidad junto a Raúl Jiménez. Su salario en Al Qadisiyah saudí es de 3,8 millones de euros, con un valor de 14 millones de euros en su ficha deportiva.

El salario de Luis Díaz en el Bayern Múnich

La diferencia en cuanto a valores con Luis Díaz es bastante notoria. Más allá de que Quiñones esté en una de las ligas millonarias en el mundo, no alcanza los números que reporta Lucho en el Bayern Múnich en la Bundesliga, pues el salario del guajiro es de 14 millones de euros con posibilidad de que pueda aumentar para la próxima temporada.

Julián Quiñones y Luis Díaz. Foto: Fotos: Getty Images

Si traemos los valores a moneda colombiana, Julián Quiñones gana algo más de 15 mil millones de pesos colombianos, mientras que Luis Díaz devenga 57 mil millones.