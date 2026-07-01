Ácida respuesta de Julián Quiñones: recado a los que juegan en Europa por sus goles del Mundial 2026

México clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, gracias a una presentación impecable contra Ecuador en el Estadio Azteca. Un 2-0 en la primera mitad dejó sentenciado el desenlace de la llave.

Los autores de los goles fueron Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Ambos delanteros estuvieron derechos para marcar en momentos justos y darle así la ventaja. Los sudamericanos quisieron reponerse, pero jamás encontraron los caminos para lograrlo.

Jugadores de México celebran con su hinchada tras conseguir el tiquete a octavos de final. Foto: AP Photo/Ricardo Mazalan

Quien abrió el marcador fue el colombiano que viste los colores de México. Quiñones volvió a resonar en el pórtico rival, llegando en cuatro partidos a la nada despreciable cifra de tres anotaciones, siendo el máximo artillero de México.

Quiñones es uno de los protagonistas máximos del buen Mundial que viene haciendo el elenco manito. Es tal su nivel que no le ha dado lugar a Santiago Giménez, quien hace parte de las filas del AC Milan en Europa.

Hinchas de México agredieron a periodista ecuatoriano en plena transmisión: todo se vio en vivo

Locura en México por la clasificación a octavos del Mundial 2026: videos y fotos de la fiesta

Quiñones vs. los europeos

Con su compañero en la selección mexicana, Quiñones no tiene roces; sin embargo, con sus rivales ecuatorianos que militan en Europa, sí los tuvo durante el remate del partido de dieciseisavos.

Cara a cara se le vio con Piero Hincapié, que juega en Arsenal de Inglaterra. Ambos parecían discutir por las ligas en las que jugaban, algo que no valió en el desenlace final del partido, que terminó llevándose México en el bolsillo.

Justamente por este altercado en el campo fue que Julián declaró. Lanzó ácidas palabras para los ecuatorianos y todo aquel que pordebajea que no esté en la élite.

¡MENSAJE DURO PARA LOS ECUATORIANOS! 🇪🇨🎯



"Aunque estén en Europa eso no dice que son mejores que nosotros y hoy se demostró"



🗣️: Julián Quiñones#SeleccionMexicana #Mundial2026 #MundialxRG pic.twitter.com/Prz3O7FvaN — RG La Deportiva (@rg690) July 1, 2026

“Aunque algunos no estemos en Europa, eso no quiere decir que no trabajamos al máximo para estar a tope, para estar al 100 % para nuestra selección”, reclamó.

Específicamente por los de Ecuador que juegan en las ligas top, agregó: “Aunque ellos estén en Europa, eso no quiere decir que sean mejores que cualquier jugador de nosotros”.

Asimismo, expresó: “Nosotros siempre trabajamos para estar a tope en la selección y hoy se vio”. De este modo, defendió el trabajo y empeño que sacaron a relucir para acceder a la siguiente fase de la Copa del Mundo.

Ecuador, desconocido

Ecuador fue la segunda mejor selección de las eliminatorias sudamericanas, tan solo por detrás de Argentina. Contaba con nombres como Willian Pacho (PSG), Moisés Caicedo (Chelsea) y el mencionado Piero Hincapié (Arsenal). Nada de eso pesó para llegar más lejos en la cita mundialista.

La selección solo celebró la victoria ante Alemania en el final de la fase de grupos, pero a lo largo de los tres partidos restantes que jugó no se le vio el poderío que había mostrado bajo la batuta del DT Sebastián Beccacece.

Piero Hincapié, de la selección de Ecuador. Trago amargo para la Tri en su despedida del Mundial 2026. Foto: AP Photo/Ricardo Mazalan

El entrenador argentino, tras la derrota y eliminación, aceptó su futuro: “A partir de lo que pasó, cero quejas, cero excusas. México nos superó”.

“Los resultados son los que mandan. Hoy toca despedirme de una familia hermosa, pero lo hago con mucha gratitud”, completó dando a conocer que el trato que mantenía con la Federación Ecuatoriana de Fútbol era hasta el final de su participación en el presente Mundial 2026.