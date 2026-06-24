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Julián Quiñones brilló en el último partido de la fase de grupos para México en el Mundial 2026

La selección azteca se lució en su despedida de la primera ronda.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

24 de junio de 2026 a las 10:14 p. m.
Julián Quiñones fue el héroe de la selección mexicana.
Julián Quiñones fue el héroe de la selección mexicana. Foto: AP Photo/Silvia Izquierdo

La selección de fútbol de México disputó la última jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la Fifa 2026 con la clasificación y el liderato de su zona asegurados de manera anticipada.

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Ante este panorama deportivo, el cuerpo técnico determinó implementar una rotación de la nómina para afrontar el compromiso de cierre contra el cuadro europeo. Los aficionados locales mantenían la expectativa por la posible presencia desde el inicio del guardameta Guillermo ‘Memo’ Ochoa, quien disputa su sexto torneo global.

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Desarrollo del juego y goles en el Estadio Azteca

A pesar de las proyecciones iniciales, el arquero titular no formó parte de la alineación inicial, lo que generó dudas entre los asistentes sobre su participación en el campeonato actual

La escuadra mexicana sumaba rendimiento ideal en el Grupo A tras derrotar en las fechas previas a Sudáfrica y Corea del Sur. Por su parte, el seleccionado de Chequia requería una victoria obligatoria en el Estadio de la Ciudad de México para aspirar a la siguiente ronda de eliminación.

En el segundo tiempo, la insistencia del equipo local rompió el empate en el minuto 55, cuando un pase profundo dejó al defensor Mateo Chávez en un duelo directo que finalizó en gol.

Poco después, el delantero Julián Quiñones amplió la diferencia en el marcador mediante una jugada de contragolpe rápido que estableció el 2 por 0 definitivo. La defensa mexicana controló los intentos de pelota parada del cuadro checo para mantener su arco invicto hasta el cierre.

Récord de puntos e ingreso histórico de Guillermo Ochoa

El momento principal para las tribunas ocurrió en el minuto 77, cuando Guillermo Ochoa ingresó al terreno de juego en sustitución del portero titular para disputar los últimos 13 minutos del encuentro.

La cifra coincidió con el número de su dorsal habitual, lo que motivó un reconocimiento por parte de los aficionados en el mismo escenario donde el deportista inició su trayectoria profesional con el club América de México. Con este compromiso, el arquero selló un nuevo registro de longevidad en torneos internacionales.

Fue precisamente de los pies de Ochoa que nació la jugada del tercer gol, puesto que con su saque el combinado mexicano terminó rematando al arco y, luego de un rebote, Álvaro Fidalgo mandó la pelota a guardar.

Con el triunfo por 3 a 0, la selección de México sumó por primera vez en su historia nueve puntos de nueve posibles en una fase de grupos, consolidando su posición como líder absoluto de su cuadrangular.

El cuerpo técnico del plantel azteca inició la preparación logística para la ronda de dieciseisavos de final, donde se enfrentará a uno de los mejores terceros clasificados. Chequia, por su parte, tendrá las cosas muy complicadas para continuar en la competencia tras no acumular las unidades necesarias para avanzar como segunda del grupo.