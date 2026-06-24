Julián Quiñones levanta el Azteca con un gol que enorgullece a México: su remate resuena en el Mundial 2026

Julián Quiñones marcó un nuevo gol en el Mundial 2026 y el Estadio Azteca está en furor total luego de cazar un rebote para alargar el marcador en el partido que la Selección México gana 2-0 ante República Checa, por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

Otra espectacular transición de México, pasando muy rápido por el medio ante una resignada República Checa que se retira del Mundial 2026. Julián Quiñones, abierto por el costado izquierdo, fue cerrando el espacio hasta quedar en el área expectante en el rebote.

¡EL GOLEADOR SIEMPRE ESTÁ ATENTO! Julián Quiñones rescató la pelota tras el rebote en Sánchez y anotó su segundo gol en esta Copa del Mundo para el 2-0 vs. Rep. Checa.



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Sus compañeros no pudieron definir y, en un tas tas, la pelota le quedó para que solamente tuviera que empujar la pelota y así dejar el segundo de México en su madriguera.

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