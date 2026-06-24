“Atrevidos ustedes”: el fuerte enfrentamiento entre María Fernanda Cabal y Diana Ángel a través de redes sociales

El cierre del proceso de escrutinio oficial por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), que ratificó el triunfo de Abelardo de la Espriella en la contienda presidencial frente a Iván Cepeda Castro, ha seguido generando repercusiones en el ámbito digital. En las últimas horas, la red social X se convirtió en el escenario de un duro intercambio de mensajes entre la exsenadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, y la reconocida actriz y cantante colombiana, Diana Ángel, reflejando la persistente polarización política en el país de cara a la transición del próximo 7 de agosto.

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El debate entre ambas figuras públicas comenzó a raíz de una publicación realizada por el mandatario saliente, Gustavo Petro. Tras confirmarse los resultados oficiales de la autoridad electoral, el jefe de Estado emitió un mensaje en sus canales oficiales reconociendo el avance del proceso institucional: “Empezará el empalme y mi retirada”, una declaración orientada a dar garantías de normalidad democrática ante el cambio de rumbo político del país.

Ante esta afirmación, María Fernanda Cabal, quien se ha consolidado como una de las figuras de derecha que respaldó la campaña del presidente electo tras apartarse de la línea tradicional del uribismo, reaccionó de manera directa. En su réplica, la exsenadora escribió en su cuenta de X: “Bien ido. Solo lo extrañarán los delincuentes”.

La afirmación de Cabal generó el rechazo inmediato de Diana Ángel. La artista, recordada por sus papeles en producciones de la televisión nacional como Francisco el matemático y La hija del mariachi, así como por su reciente participación en el reality La casa de los famosos Colombia, ha manifestado públicamente una postura progresista y brindó su apoyo activo a la candidatura de Iván Cepeda durante la pasada campaña electoral.

Frente al señalamiento de la congresista contra el gobierno saliente, Ángel confrontó directamente la postura de Cabal publicando un escueto pero tajante reclamo en la misma plataforma: “Usted es muy atrevida y muy irrespetuosa”.

Diana Ángel reaccionó defendiendo su postura política y calificó los comentarios de la exsenadora Foto: @DianaAngel01

Lejos de dar por terminado el intercambio, la respuesta de la actriz motivó una extensa contraargumentación por parte de la exsenadora de derecha, quien dirigió sus críticas tanto a Ángel como a los sectores culturales y políticos que respaldaron el proyecto del Pacto Histórico durante el último gobierno.

En su réplica, María Fernanda Cabal enumeró una serie de cuestionamientos relacionados con el orden público y los escándalos de corrupción que afectaron la administración saliente. En particular, la parlamentaria hizo mención al caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y a los señalamientos por presunta violación de topes financieros en la campaña presidencial previa.

“¿Diana sabe quiénes son atrevidos e irrespetuosos? Las FARC y el ELN presionaron para que votaran por su candidato Cepeda. Atrevido el gobierno de su presidente Petro, que con sus funcionarios se robó más de 1,5 billones de pesos de la UNGRD. “Atrevido Petro, que se hizo elegir con violación de topes de campaña por más de $5.300 millones de pesos”, sostuvo Cabal en su publicación oficial.

Maria Fernanda Cabal en su cuenta de X Foto: @MariaFdaCabal

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Asimismo, la congresista criticó el papel del gremio de artistas frente a las problemáticas sociales y sanitarias del país, argumentando fallas en el suministro de medicamentos y aludiendo a los indicadores de violencia registrados durante el periodo presidencial que culmina. Con un duro cierre, calificó la gestión saliente como una “kakistocracia”, cuestionando además los méritos técnicos de ciertos nombramientos en la administración pública.

Hasta el momento, el cruce de mensajes permanece como uno de los temas con mayor interacción dentro de las tendencias digitales del país, evidenciando que el debate por el control de la agenda pública y cultural continúa activo en pleno periodo de empalme presidencial.