“Se nos partió la casa”: Tatán Mejía reveló en video los daños que dejó el terremoto en su casa e hizo petición

El terremoto de 7.4 que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto causó momentos de angustia en varias regiones del país. El movimiento también afectó directamente a Tatán Mejía, quien mostró en sus redes sociales los daños que sufrió su vivienda en Calima.

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El deportista, presentador y creador de contenido contó que el sismo se sintió muy fuerte en la zona en la que estaba. Desde su hogar, compartió imágenes en las que se apreciaron grietas y fisuras, mientras él explicaba lo grave de la tragedia.

“Aquí en Calima se sintió durísimo, se nos partió la casa a la mitad, en esa vuelta ya”, dijo.

Tatán Mejía mostró cómo quedó su casa tras el terremoto en Colombia. Foto: Instagram: @tatanmejia

Después del terremoto, Mejía reapareció en sus historias con un mensaje más calmado. Aunque la preocupación seguía presente, intentó transmitir tranquilidad y dejar claro que el movimiento ya había pasado.

“Yo estoy aquí, espérate, primero es la calma, la calma ahora sí, ya pasó [sic]”, expresó.

En los videos que grabó de su casa también mostró cómo, durante el terremoto, el agua se salía de la piscina; tenía vidrios rotos, cosas caídas y gigantescas grietas.

Al conocer los daños en otras zonas, decidió usar sus redes sociales para pedir información sobre personas que necesiten apoyo y ayuda inmediata.

“La cosa está como jodida en el Eje Cafetero, manden por aquí, a ver si entre todos ayudamos a organizar esta vuelta”, dijo.

Así quedó la casa de Tatán Mejía luego del terremoto. Foto: Instagram: @tatanmejia

Lo que reportó Tatán rápidamente llamó la atención de sus seguidores, especialmente por la frase con la que describió el estado de la casa.

Después de esto, Tatán salió a recorrer la zona y mostró en sus historias cómo quedó la ciudad.“Aquí en Calima la iglesia se cayó”, agregó.

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Como lo mencionó, Tatán prestó sus historias para compartir todas las publicaciones de las personas que están buscando a sus familiares y a sus mascotas.

También ha mostrado algunos videos de rescatados para que, aprovechando su alcance en redes, estos puedan llegar a más personas y sea posible identificarlos, con el fin de que se reencuentren con sus familias.