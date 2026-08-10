“Se nos partió la casa”: Tatán Mejía reveló en video los daños que dejó el terremoto en su casa e hizo petición

El terremoto de 7.4 que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto causó momentos de angustia en varias regiones del país. El movimiento también afectó directamente a Tatán Mejía, quien mostró en sus redes sociales los daños que sufrió su vivienda en Calima.
El deportista, presentador y creador de contenido contó que el sismo se sintió muy fuerte en la zona en la que estaba. Desde su hogar, compartió imágenes en las que se apreciaron grietas y fisuras, mientras él explicaba lo grave de la tragedia.
“Aquí en Calima se sintió durísimo, se nos partió la casa a la mitad, en esa vuelta ya”, dijo.
Después del terremoto, Mejía reapareció en sus historias con un mensaje más calmado. Aunque la preocupación seguía presente, intentó transmitir tranquilidad y dejar claro que el movimiento ya había pasado.
“Yo estoy aquí, espérate, primero es la calma, la calma ahora sí, ya pasó [sic]”, expresó.
En los videos que grabó de su casa también mostró cómo, durante el terremoto, el agua se salía de la piscina; tenía vidrios rotos, cosas caídas y gigantescas grietas.
Al conocer los daños en otras zonas, decidió usar sus redes sociales para pedir información sobre personas que necesiten apoyo y ayuda inmediata.
“La cosa está como jodida en el Eje Cafetero, manden por aquí, a ver si entre todos ayudamos a organizar esta vuelta”, dijo.
Lo que reportó Tatán rápidamente llamó la atención de sus seguidores, especialmente por la frase con la que describió el estado de la casa.
Después de esto, Tatán salió a recorrer la zona y mostró en sus historias cómo quedó la ciudad.“Aquí en Calima la iglesia se cayó”, agregó.
Como lo mencionó, Tatán prestó sus historias para compartir todas las publicaciones de las personas que están buscando a sus familiares y a sus mascotas.
También ha mostrado algunos videos de rescatados para que, aprovechando su alcance en redes, estos puedan llegar a más personas y sea posible identificarlos, con el fin de que se reencuentren con sus familias.