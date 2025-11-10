Suscribirse

GENTE

Tatán Mejía y Maleja Restrepo hablaron sobre los límites a su familia con la crianza de sus hijas: “No necesitamos aquí opiniones”

La pareja habló sobre cómo manejan la crianza de sus dos pequeñas y sus familiares.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

11 de noviembre de 2025, 3:36 a. m.
Tatán Mejía y Maleja Restrepo hablaron sobre los límites en la crianza de sus hijas.
Tatán Mejía y Maleja Restrepo hablaron sobre los límites en la crianza de sus hijas. | Foto: Instagram @bravissimocity

Tatán Mejía es uno de los deportistas más destacados en la disciplinada de Freestyle Motocross, quien logró consolidarse como uno de los mejores de Latinoamérica. Sin embargo, también se ha fortalecido en redes sociales gracias a sus videos junto a su pareja, sus hijas y amigos más cercanos.

Su relación con la presentadora e influencer, Maleja Restrepo, es una de las más comentadas y queridas en el mundo del entretenimiento, pues son una de las parejas más sólidas que no solo han mostrado que se han enfrentado a diferentes situaciones, sino que el amor sigue siendo la base de su unión y han superado las adversidades.

Además, son muy activos en sus redes sociales y comparten todo tipo de contenido como travesías, viajes y aventura, con los que han logrado conquistar y generar conexión con sus seguidores que están pendientes a sus publicaciones e historias.

Guadalupe Mejía Restrepo hija mayor de Maleja Restrepo y Tatán Mejía debutó como actriz
Tatán Mejía con su esposa, Maleja Restrepo, y sus dos hijas | Foto: Instagram @lupemejiarestrepo

Tatán Mejía y Maleja Restrepo hablaron sobre los límites de la crianza de sus hijas

En una reciente entrevista en Bravissimo, programa matutino de City TV, la pareja habló sobre la crianza de sus hijas y que, a pesar, de ser muy cercanos a sus familias, existen límites al momento de educar a sus pequeñas, Guadalupe y Macarena.

“Desde un principio y nuestras familias han sido también bien bonitas y respetuosas en ese sentido, en entender que nosotros queremos hacer nuestro propio camino. Así ha sido también con la crianza de nuestras hijas, como que: bacano, ustedes son nuestro apoyo, nos ayudan, de verdad que tener familia cerca es un privilegio, pero queremos hacerlo a nuestra manera. No necesitamos aquí opiniones de ustedes”, comentó Maleja.

Contexto: Hermana de Tatán Mejía confesó cómo es su relación con Maleja Restrepo y por qué ellos no se quedan en su casa

También manifestaron que las familias de ambos estuvieron de acuerdo con la manera en la que ellos quieren hacer sus cosas, dejando claro que si pueden hacer parte, pero no involucrarse en lo que consideran es rol de ellos como papás.

Pueden aportar, pero no meterse al cómo educar, porque yo creo ahí ya son dos cosas muy diferentes: aportar e imponer”, añadió, la mujer.

Por su parte, Tatán comentó que la función de los abuelos en la mayoría de casos es “malcriar” y en otros criar desde otro punto de vista, pero que él junto a su pareja son los encargados de corregir a sus hijas.

“Nosotros no sabemos, pero vamos a aprender”, dijo, haciendo referencia que los abuelos no pueden tomar acciones y decisiones en la crianza de sus nietos porque ya tuvieron su momento para hacerlo y ahora ellos como papás van aprendiendo poco a poco.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Juega en el Arsenal de la Premier League y sería fichaje de lujo para Colombia en el Mundial 2026

2. Tabla de reclasificación: lo que debe hacer Millonarios, ante Boyacá Chicó, para ir a Sudamericana 2026

3. Gabriela Tafur dio contundente mensaje tras polémica de la exseñorita Antioquia: “Me molesta”

4. Otra pésima noticia para Millonarios además de la eliminación: Lloran sus hinchas en Tunja

5. YouTube ofrece reembolsos tras retirar canales de Disney sin previo aviso: esta es la compensación que reciben los afectados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Tatán MejíaMaleja Restrepo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.