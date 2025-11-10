Tatán Mejía es uno de los deportistas más destacados en la disciplinada de Freestyle Motocross, quien logró consolidarse como uno de los mejores de Latinoamérica. Sin embargo, también se ha fortalecido en redes sociales gracias a sus videos junto a su pareja, sus hijas y amigos más cercanos.

Su relación con la presentadora e influencer, Maleja Restrepo, es una de las más comentadas y queridas en el mundo del entretenimiento, pues son una de las parejas más sólidas que no solo han mostrado que se han enfrentado a diferentes situaciones, sino que el amor sigue siendo la base de su unión y han superado las adversidades.

Además, son muy activos en sus redes sociales y comparten todo tipo de contenido como travesías, viajes y aventura, con los que han logrado conquistar y generar conexión con sus seguidores que están pendientes a sus publicaciones e historias.

Tatán Mejía con su esposa, Maleja Restrepo, y sus dos hijas | Foto: Instagram @lupemejiarestrepo

Tatán Mejía y Maleja Restrepo hablaron sobre los límites de la crianza de sus hijas

En una reciente entrevista en Bravissimo, programa matutino de City TV, la pareja habló sobre la crianza de sus hijas y que, a pesar, de ser muy cercanos a sus familias, existen límites al momento de educar a sus pequeñas, Guadalupe y Macarena.

“Desde un principio y nuestras familias han sido también bien bonitas y respetuosas en ese sentido, en entender que nosotros queremos hacer nuestro propio camino. Así ha sido también con la crianza de nuestras hijas, como que: bacano, ustedes son nuestro apoyo, nos ayudan, de verdad que tener familia cerca es un privilegio, pero queremos hacerlo a nuestra manera. No necesitamos aquí opiniones de ustedes”, comentó Maleja.

También manifestaron que las familias de ambos estuvieron de acuerdo con la manera en la que ellos quieren hacer sus cosas, dejando claro que si pueden hacer parte, pero no involucrarse en lo que consideran es rol de ellos como papás.

“Pueden aportar, pero no meterse al cómo educar, porque yo creo ahí ya son dos cosas muy diferentes: aportar e imponer”, añadió, la mujer.

Por su parte, Tatán comentó que la función de los abuelos en la mayoría de casos es “malcriar” y en otros criar desde otro punto de vista, pero que él junto a su pareja son los encargados de corregir a sus hijas.