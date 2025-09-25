⁠Maleja Restrepo vivió la muerte de su papá y el cumpleaños de Tatán Mejía al tiempo; le hizo petición: “Mi papá te jala las patas”

La presentadora y exconcursante de realities, Maleja Restrepo, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su padre, Ramiro Restrepo. La noticia fue compartida por ella misma mediante un emotivo video en su cuenta oficial de Instagram.

En el post, Maleja abrió su corazón con palabras de profundo dolor: “El wikipapá, el yayo, el profe, ahora seguro está filosofando desde el cielo. Las despedidas siempre se me hacen muy difíciles, pero esta, de mi papá, ha sido la más dura de todas. Verlo deteriorarse en vida es de las situaciones más difíciles de enfrentar”, expresó en un primer mensaje.

Más adelante, relató con detalle el último adiós a su progenitor: “Hablar con él y decirle que no haberle cumplido su ilusión es desgarrador. El tiempo no da espera, me tomó de la mano y me dijo: ‘Eres una hija única e irrepetible’, y yo le dije: ‘Eres un papá increíble’. Besé su mano, luego su cabeza y me fui dejando un pedazo de mi alma en la cama 59 de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica de Occidente. Te prometo que vamos a ver el mundo con tus ojos de inmensidad”.

De esta manera, la presentadora rindió un sentido homenaje a la memoria de su padre, quien marcó profundamente su vida.

Maleja Restrepo le hizo petición a Tatán Mejía, luego de que su padre muriera

La curiosidad más grande de este doloroso momento es que se cruzó con el cumpleaños de su esposo Tatán Mejía, quien cumplió el 22 de septiembre.

Aunque la presentadora atraviesa días difíciles, recientemente publicó en su Instagram varias imágenes de su esposo junto a ella, sus hijas y su padre, acompañadas de una dedicatoria llena de amor.

“Amado Sebas, feliz vida para ti. La felicidad es saborearme la vida contigo. En estos días en los que tenemos tantas emociones diversas me doy cuenta que simplemente lo permitido es sentir; no es lo que se debe, es sencillamente lo que se siente y eso para mí también es sano”, escribió en primera instancia la presentadora.

En este mensaje también hay una petición que tiene que ver con su padre, que ya no está con ellos en este mundo.

“Sé que honras a mi padre celebrando tu vida. Gracias por escucharlo a él con tanto amor, gracias por darle tanta felicidad; seguro desde el cielo sigue saboreando los asados que le hiciste con tanta pasión. Él se llevó lo mejor de ti, tu tiempo y dedicación y ahora yo tengo la fortuna de seguirte disfrutando a mi lado”, añadió.

Por último, Maleja agradeció a Tatán por todo lo que ha significado su vida juntos y le pidió que siempre estén juntos.

“Gracias Tatancito, así te diría mi padre. Gracias por seguir cultivando este amor entrañable que siento por ti. Pd: cuidémonos siempre Sebas, porque si no, mi papá te jala las patas”, concluyó.

Tatán Mejía respondió el amoroso mensaje que Maleja Restrepo le dedicó por su cumpleaños. | Foto: Instagram: @maleja_restrepo

Sin pensarlo, Tatán Mejía no dudó en contestar esto y dejarle un mensaje para corresponder las palabras que llegaron a él.