Maleja Restrepo recordó a su fallecido padre y habló de lo duro que le da empezar diciembre sin él: “Te pienso y te siento cerca”

La reconocida presentadora y exconcursante de realities, Maleja Restrepo, enfrentó desde hace unos meses uno de los capítulos más dolorosos de su vida: la muerte de su padre, Ramiro Restrepo.

La comunicadora decidió dar a conocer la noticia a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, un espacio en el que suele compartir momentos significativos.

En la grabación, Maleja dejó ver lo mucho que lamentó el fallecimiento de su padre. Recordó al hombre con varios de los nombres con los que solía llamarlo “el wikipapá, el yayo, el profe”, y confesó que, aunque siempre le han costado las despedidas, esta supera cualquier otra por el sufrimiento que implicó verlo apagarse lentamente.

Más adelante, la presentadora reconstruyó el último encuentro con su progenitor, un episodio marcado por la sinceridad y la vulnerabilidad total.

Contó que hablaron de sueños que no alcanzaron a cumplirse y reveló la frase con la que él la despidió: “Eres una hija única e irrepetible”.

Ella, entre lágrimas, le respondió: “Eres un papá increíble”. Después, le besó la mano y la frente antes de salir de la habitación, dejando, según relató, “un pedazo de su alma” en la cama 59 de la UCI de la Clínica de Occidente.

“Te prometo que vamos a ver el mundo con tus ojos de inmensidad”, concluyó.

Con este mensaje, Maleja Restrepo rindió un homenaje íntimo y profundamente emotivo a la memoria de su padre, cuya partida ha marcado un antes y un después en su vida.

Maleja Restrepo recordó a su padre en el inicio de diciembre

El inicio del mes de diciembre, el cual es especial para muchas familias en Colombia, llegó y aunque la presentadora se ha mostrado en sus redes muy emocionada por la llegada de este mes, también mostró algo de nostalgia al recordar a su padre, quien ya no está para compartir con ella estas fechas tan especiales.

Maleja publicó una fotografía en la que se podía apreciar un altar que le tenía a su padre. Este altar tenía fotos de él, su familia, una vela, una virgen y más.

En un inicio, Maleja afirmó que para estas fechas, su padre ya estaría junto a ellos leyendo una carta que dedicaba al inicio de este mes.

“Primero de diciembre. Ya nos estarías leyendo una carta dándole la bienvenida a la Navidad”, escribió.