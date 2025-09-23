Murió el papá de Maleja Restrepo; la presentadora lo despidió con doloroso mensaje: “Me fui dejando un pedazo de mi alma”

Maleja Restrepo, uno de los rostros más famosos de la farándula nacional, fue foco de miradas en redes sociales, debido a una dolorosa noticia que compartió a través de sus cuentas oficiales.

La famosa actriz utilizó su perfil de Instagram y publicó un sentido video, el cual revelaba la muerte de su papá, Ramiro Restrepo, quien se había dado a conocer en estos espacios digitales con contenidos que grababan juntos.

Maleja Restrepo no dudó en abrir su corazón y dejar un sentido mensaje, expresando la tristeza y dolor que la invadía tras la partida de su papá. En aquel texto, relató cómo fueron sus últimos momentos juntos, precisamente cuando él estuvo hospitalizado.

En el clip se puede ver a Ramiro Restrepo compartiendo un instante con la presentadora, mientras charlan y disfrutan en su hogar. En su diálogo se detallaba cómo la famosa le pedía unas palabras para replicar a sus hijas, Guadalupe y Macarena.

“El wikipapá, el yayo, el profe, ahora seguro está filosofando desde el cielo. Las despedidas siempre se me hacen muy difíciles, pero esta de mi papá ha sido la más dura de todas. Verlo deteriorarse en vida es de las situaciones más difíciles de enfrentar”, escribió al inicio.

Maleja Restrepo, que comentó lo vivido con Tatán Mejía en el pasado, reveló cómo fue el instante con su progenitor aquel día, precisamente al tener una muestra de amor y cariño, cruzando unas breves palabras desde el hospital.

“Hablar con él y decirle que no haberle cumplido su ilusión es desgarrador. El tiempo no da espera, me tomó de la mano y me dijo: ‘Eres una hija única e irrepetible’ y yo le dije: ‘Eres un papá increíble’. Besé su mano, luego su cabeza y me fui dejando un pedazo de mi alma en la cama 59 de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica de Occidente. Te prometo que vamos a ver el mundo con tus ojos de inmensidad”, agregó.

Diversos mensajes de apoyo aparecieron en el post, deseando que este duelo se dispersara y fuera llevable. Amigos, conocidos, familiares y seguidores enviaron palabras de aliento, ya que entendían cómo se sentía esta pérdida.