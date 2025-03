Maleja Restrepo abrió su corazón y se sinceró sobre ultimátum que le puso Tatán Mejía: “Hasta aquí llego”

“A mí siempre me ha gustado tomar, me gusta, me sabe rico, me gusta el vino, la cerveza... pero llegó un momento de nuestra relación en el que yo estaba tocando el límite, donde no me podía regular, límites donde ya estaba teniendo lagunas... era repetitivo”, reveló en la charla.

“Sebas me dijo: ‘No puedo más. Paremos aquí, no puedo más. Si no querés hacer nada, fresca, yo me voy, pero decímelo. No me tengas cada semana, aquí no estoy bien, esto no me está haciendo bien a mí”, relató en el formato.