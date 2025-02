“A mí siempre me ha gustado tomar, me gusta, me sabe rico y llegó un momento de nuestra relación en el que yo estaba llegando a límites en los que no me podía autorregular, a límites en los que ya estaba teniendo lagunas y que esto era repetitivo”.

La situación se llegó a tornar tan álgida, que Tatán le mencionó que no estaba dispuesto a seguir soportando la situación, razón por la cual, si Maleja no tomaba una decisión, él buscaría otro lugar para vivir.

“Sebas me dijo: ‘No puedo más, de verdad. Si no quieres hacer nada, fresca, yo me voy. No estoy bien, esto no me está haciendo bien a mí’”.