Pipe Bueno habló de su supuesta maldición con fotos y reveló cómo lo afecta: “Alguien tenga los cojones de joder con eso”

En Colombia destaca una gran cantidad de artistas de diferentes géneros musicales, y uno de los que más está siendo reconocido en este momento es la música popular.

Luisa Fernanda W no se quedó callada y reaccionó a incómodas imágenes sobre supuesta ‘maldición’ de Pipe Bueno

En este género resaltan muchos artistas como Jessi Uribe, Paola Jara, Jhonny Rivera, Francy, Jhon Alex Castaño, y más. En esta lista destaca también Pipe Bueno, quien tiene una larga trayectoria como artista de este género.

En los últimos meses, Pipe ha sido objeto de burlas, chismes y memes, ya que hay una supuesta maldición con sus fotos. Esta teoría nació en redes sociales debido a que muchos internautas dicen que la persona que se tome una foto con él muere.

Pipe Bueno le respondió a seguidor que se burló de la muerte de Yeison Jiménez Foto: X

Esto lo empezaron a decir ya que Pipe Bueno tiene fotos con personajes como Legarda, Vicente Fernández, Omar Geles, Darío Gómez, Jota Mario Valencia, y todos ellos han fallecido.

En varias oportunidades Pipe Bueno ha hablado al respecto, pero a inicios de este año 2026 este tema lo enojó y lo hizo estallar, ya que involucraron el tema de la muerte del cantante Yeison Jiménez, quien era uno de sus amigos más cercanos.

Pipe Bueno destapó el motivo por el que no tuvo relaciones íntimas durante un año completo

Pipe Bueno habló de la supuesta maldición de sus fotos

Recientemente, Pipe Bueno se reunió con Westcol y en uno de los videos habló con él de esta supuesta maldición y de la vez que más le enojó que las personas empezaran a molestar con esto.

“¿Sabe qué le digo, perro? A mí la única vez que sí me dolió esa vuelta, que me molestó y me dolió de verdad de tristeza... Es que siempre lo dijeron como un chiste, como lo que es, y uno tiene que aprender eso en este medio", dijo inicialmente el intérprete de Te hubieras ido antes.

Además, confesó en esta conversación que el hecho de que las personas molestaran con esto cuando falleció Yeison Jiménez, lo sacó de casillas, tanto que a un usuario le comentó: “¡Comé mierda hermano! No me jodas la vida en este momento".

El polémico choque entre Pipe Bueno y un internauta en pleno luto por Yeison Jiménez Foto: X

“La parte es que cuando pasa lo de Yeison y siguen molestando con eso, esa vez sí... Yo veía eso y que a uno se le muera un amigo, un colega, o sea, una cosa tan dura de verdad y que alguien tenga los cojones de joder con eso. Yo sé que es un chiste, pero hay personas que no piensan y hay límite”, añadió Pipe Bueno.

Las palabras del cantante desataron una gran cantidad de comentarios, tanto a favor como en contra: “Y si abraza a Westcol, la fotico, porfa”; “Claro, duro eso y más por un amigo que se fue”; “Que se tome una con ese gamín, Pipe, por favor, una foto con ese gamín”; “Dios los cuide, la gente nunca dirá nada bueno porque no tiene nada en su corazón”; “Eso es mentira, son casualidades”; “Hay recochas de recochas y en Colombia la gente se pasa mk”; "