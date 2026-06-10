Pipe Bueno se une a Ronaldinho en el primer álbum musical del exfutbolista: esta es la destacada cuota de artistas colombianos

Ronaldinho vuelve a sorprender a sus fans fuera de las canchas, esta vez con el lanzamiento del primer álbum musical de su propio sello internacional, un proyecto que reúne a artistas de diferentes países y que cuenta con una destacada participación de talentos colombianos, entre ellos Pipe Bueno.

El trabajo discográfico lleva por nombre CAMISA 10, una referencia directa al número que inmortalizó durante su exitosa carrera deportiva, marcando un paso importante en otra de sus grandes pasiones.

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Este álbum reúne colaboraciones con artistas de 18 países, convirtiéndose en una apuesta internacional que busca conectar culturas y sonidos a través de la música.

Y es que si bien es cierto que a lo largo de su trayectoria, Ronaldinho construyó un legado difícil de igualar vistiendo las camisetas de clubes históricos como Gremio, Paris Saint-Germain, FC Barcelona, AC Milan, Flamengo, entre otros, ahora ha decidido explorar nuevos escenarios y demostrar que su creatividad también puede trascender las canchas.

Además, la relación del futbolista con la música no es reciente. Durante años ha manifestado públicamente su gusto por distintos géneros. Incluso antes del lanzamiento de este álbum, ya había llamado la atención por sus apariciones en producciones audiovisuales junto al cantante colombiano Blessd, con quien conserva un vínculo de amistad que ha sido ampliamente comentado en redes sociales.

No obstante, CAMISA 10 representa su incursión más ambiciosa hasta la fecha en la industria musical. El proyecto fue lanzado oficialmente el 9 de junio bajo el sello Tú Música y ya se encuentra disponible en las principales plataformas.

Uno de los aspectos más llamativos del álbum es que Colombia se convirtió en el país con mayor representación con grandes talentos, aportando un total de catorce artistas invitados que abarcan géneros tan diversos como el pop latino, la música urbana, el rap, el trap y hasta la música popular.

Entre las figuras colombianas que aparecen en este ambicioso proyecto se encuentran: Nanpa Básico, uno de los principales exponentes del rap y el trap latinoamericano; Mike Bahía, referente del pop urbano; y Pipe Bueno, una de las voces más destacadas de la música regional colombiana.

A ellos se suman otros nombres como Lalo Ebratt, Miguel Bueno, Alex Krack, Totoy El Frío, Zaider, Fariana, Dylan Fuentes, Kevin Flórez, Natan & Shander, Julián Daza y Mady Oficial.

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El alcance del proyecto va mucho más allá de Colombia, pues Ronaldinho logró reunir a artistas de distintas regiones del mundo y géneros musicales como Sean Paul, uno de los máximos referentes del dancehall; Pitbull, reconocido por su propuesta de pop urbano; el productor británico Jonas Blue; el español Juan Magán, pionero del electro latino; y los franceses Willy William y Vegedream, conocidos por sus éxitos de alcance global.

La propuesta también incorpora sonidos africanos a través de artistas como Odumodublvck y Gyakie, quienes aportan la fuerza del afrobeats a una producción que fusiona estilos, idiomas y culturas.