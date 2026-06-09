“No es fácil”: Cabas se sinceró sobre su relación actual con Johana Bahamón tras 17 años de separación

En una reciente entrevista para el podcast Historias con ritmo, de Caracol Televisión, Andrés Cabas se sinceró sobre su relación actual con la exactriz Johana Bahamón tras 17 años de separación. Según sus declaraciones, su vínculo ha experimentado un importante proceso de transformación, centrado principalmente en el bienestar y crianza de Simón, el hijo que tienen.

Sin embargo, el intérprete de éxitos como Bonita, Enamorándonos y Mi bombón, admitió que no ha sido una etapa sencilla, ya que tuvieron que atravesar por varias situaciones en las que reconocieron que su objetivo era darle prioridad al menor y, para ello, debían mantener una buena relación.

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“No es fácil, no crean que para alguien es fácil. Simplemente es un respeto y salirse del ego de uno, dejar que el vínculo amoroso que ya está destruido, que ya es tóxico, que ya es venenoso, que ya viene con odio cargado… Sacar eso y darle lo mejor a ese niño es casi que renovar el amor”, comentó.

Para el artista, la evolución que ha tenido su relación con Bahamón refleja un amor verdadero, ya que ambos comparten el compromiso de velar por el bienestar de lo que más les importa.

“Es volverse amigos, panas, por un bienestar de una vida que viene; eso es verdaderamente amor. Las parejas terminan, tal, pero eso es verdaderamente amor”, agregó.

Si bien es cierto que a lo largo de su relación enfrentaron diversas dificultades y atravesaron momentos complejos que quebraron su vínculo como pareja, Cabas dejó claro que, por encima de cualquier diferencia personal, siempre ha prevalecido su responsabilidad como padres.

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Debido a esto, tanto él como la exactriz siempre están tratando de trabajar en construir una relación basada en el respeto, la comunicación y el apoyo mutuo. “Ya sabiendo que vas a traer una criatura al mundo, dices ‘okey, ahora sí hagámoslo bien’, quitando nuestro ego, quitando nuestras cosas y vamos a darnos amor y respeto para que este niño crezca en un ambiente de amor”, precisó.

Por esta razón, Cabas y Bahamón se han convertido en un gran ejemplo de respeto y convivencia tras una separación. De hecho, a través de sus redes sociales, el cantante le dedicó un sentido mensaje a la exactriz el pasado mes de mayo, en el marco de la celebración del Día de la Madre, destacando no solo su labor con su hijo, sino con sus proyectos enfocados en las segundas oportunidades.