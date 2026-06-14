Andrés Cabas habló de cuál fue su reacción al saber que Johana Bahamón tenía nueva pareja tras su ruptura: “Iba a estar con mi hijo”

Johana Bahamón logró consolidarse como una de las actrices más reconocidas de la televisión colombiana gracias a una carrera construida a lo largo de los años en diferentes producciones nacionales. Su talento frente a las cámaras, sumado a su carisma y versatilidad, le permitió dar vida a personajes que permanecen en la memoria de los televidentes y la posicionaron como una figura destacada del entretenimiento.

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No obstante, su nombre también ha cobrado gran relevancia fuera del ámbito artístico. A través de la Fundación Acción Interna, la colombiana ha desarrollado una importante labor social enfocada en la población privada de la libertad, impulsando proyectos que buscan generar oportunidades de inclusión, educación y bienestar para miles de personas presas en el país.

Aunque gran parte de la atención pública se concentra en este trabajo humanitario, muchos seguidores también han mostrado interés por aspectos de su vida personal. Uno de los temas que más curiosidad despierta es la cercana relación que conserva con el cantante Andrés Cabas, pese a que su historia sentimental terminó hace varios años.

Actualmente, Bahamón comparte su vida con Juan Manuel Salazar, con quien mantiene una relación desde 2014. Juntos han construido un entorno familiar estable y armonioso, caracterizado por la buena convivencia y el respeto. De hecho, ese vínculo ha permitido que Cabas, padre de uno de los hijos de la actriz, siga formando parte de una dinámica familiar basada en la cercanía y el entendimiento.

Sin embargo, recientemente, ambos artistas se reencontraron frente a cámaras y hablaron sobre su relación, recordando cómo fue que consolidó el vínculo que llevan actualmente. Cada uno expuso su perspectiva, mencionando los detalles que rodearon la historia.

Uno de los puntos que llamó la atención en la entrevista, realizada por el formato De frente con mi ex, fue que Cabas abrió su corazón y recordó cuál fue su reacción al saber que Johana Bahamón estaba saliendo con Juan Manuel Salazar, su actual pareja.

El cantante indicó que fue muy particular todo, pues se emocionó al saber que su ex ya tenía nueva persona que amaba y con la que estaba construyendo un vínculo. Su sentir fue diferente, mencionándole que creía que todo fluiría correctamente.

“Cuando vi que estaba saliendo con Juan, esa misma noche le dije a Johana: ‘Cásense, pa’ lante, ustedes son una pareja maravillosa’. Ellos ya estaban con toda, y no es que necesitaran mi aval ni nada, pero fue muy chévere decir: ‘Es la persona que tú necesitas, lo acabo de conocer, pero su energía maravillosa, y era la persona que iba a estar con mi hijo conviviendo... fue lo mejor que pudo haber pasado’”, afirmó.

En cuanto a Johana, aseguró que su expareja también le presentaba a sus novias, llevándose muy bien con todas.

“Siempre me las ha presentado, y la verdad es que todas me han caído muy bien, todas han sido muy buenas con Simón, que es lo más importante. Todas me caen demasiado bien, de hecho”, dijo.

“Eso ha sido parte del éxito de esto. En nuestro caso fue cero”, agregó, revelando que nunca cangrejearon o volvieron tras terminar.