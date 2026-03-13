Johana Bahamón se posicionó como una de las figuras más reconocidas y comentadas de la farándula colombiana gracias a su trayectoria en la televisión. Durante varios años participó en distintas producciones de la pantalla chica, donde su talento, carisma y preparación le permitieron interpretar personajes que aún son recordados por una amplia audiencia.

El “contraste marcado” que Johana Bahamón halló entre las cárceles de Bukele en El Salvador y las prisiones colombianas

Además de su carrera artística, la colombiana también ha ganado visibilidad en las plataformas digitales por su trabajo como activista social. Con el paso del tiempo se ha caracterizado por impulsar proyectos e iniciativas a través de la Fundación Acción Interna, organización desde la cual promueve oportunidades y programas enfocados en mejorar la calidad de vida de las personas privadas de la libertad en Colombia.

Pese a que las miradas se han posado sobre Johana Bahamón por este trabajo que realiza, a muchos les despierta curiosidad saber sobre su vida personal y privada, donde tiene un vínculo muy cercano con su ex Andrés Cabas.

De acuerdo con lo que se sabe, la actriz actualmente tiene una familia sólida y unida con Juan Manuel Salazar, con quien construyó una historia de amor desde 2014. Ambos han alcanzado un equilibrio muy fuerte en su realidad, al punto de acoger a Cabas, que es padre de uno de los hijos de la famosa.

Recientemente, Johana Bahamón, que visitó en la cárcel a Epa Colombia, concedió una entrevista a Sinceramente Cris, donde charló sobre cómo logró una estabilidad en su vida personal, sin dejar de lado la historia el pasado. La celebridad contó cómo era su verdadera relación con Cabas tras años de ruptura.

En lo explicado ante cámaras, la famosa puntualizó que todo estaba basado en el amor y respeto que se tenían, comprendiendo que siempre estarían unidos por la paternidad de Simón, su hijo mayor. Los dos asumieron este contexto, eligiendo ser amigos así ya no tuvieron un vínculo amoroso.

“Yo creo que son dos cosas, con todos el centro y la razón de por qué nos llevamos así es que hay amor, porque la rabia, el rencor, las malas situaciones, todas las cosas malas que pasaron, pesó más el amor que todo esto tan malo. Pienso que esa es la razón principal es que hay amor, yo a Andrés lo amo con todo mi corazón y mi alma entera, siento que el amor pesó más que las cosas más negativas", dijo.

“Toda la vida vas a tener que tener una relación con él, o sea, es el papá de tu hijo hasta que se muera... eso no lo vas a poder cambiar (...) Es ser prácticos, es cómo te quieres llevar toda la vida con alguien”, agregó.

La actriz fue clara en que Juan Manuel Salazar, su esposo, nunca necesitó explicaciones o que lo convencieran de la amistad que existía entre ellos, pues conocía el contexto y respetaba los procesos.

En sus declaraciones, Bahamón aseguró que su pareja tuvo contacto con el artista y siempre lograron llevarse bien, al punto de que ahora existía un amor y cariño muy grande. El espacio de acercarse generó que lo acogieran en su familia, dándole apoyo y respaldo al músico en sus momentos más complejos.

“Cuando empezamos a estar juntos, él ya conocía la relación que teníamos con Andrés, cómo nos llevábamos de bien y que éramos amigos, no hubo necesidad de dar explicaciones con Juan. Él conoció a Andrés, y le da una importancia gigante a que Simón aproveche a estar con su papá. Los hechos demostraban que así debía ser... con lo que vivió, cada vez le decía que disfrutara a su papá, lo hace desde otra motivación muy personal de él. Se la lleva muy bien con Andrés, se quieren y se aman, nunca me tocó dar explicación o convencerlo”, señaló.

“Lo queremos mucho. Aparte de que es el papá de Simón, es un gran ser humano, tiene un corazón gigante. Para eso es la familia”, aseveró sobre el vínculo que tenían.

Con estas palabras, Johana Bahamón enmarcó la madurez y el aprecio que había entre los tres, derrumbando cualquier prejuicio social y basándose en los sentimientos de amistad que perduraban con el pasar del tiempo.