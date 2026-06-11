La relación entre Shakira y la Copa Mundial de la FIFA trasciende el ámbito estrictamente musical. A lo largo de las últimas dos décadas, la artista colombiana no solo ha consolidado varios de los himnos más recordados del balompié internacional, sino que sus participaciones artísticas han coincidido con momentos cruciales de su entorno personal, tales como el inicio de su pasada relación sentimental con el exfutbolista Gerard Piqué y el anuncio indirecto de sus embarazos.

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Con su regreso a los escenarios deportivos en este 2026, la barranquillera reafirma un vínculo histórico que combina espectáculo global y narrativa de vida.

El primer contacto significativo de Shakira con la máxima cita del fútbol ocurrió en el Mundial de Alemania 2006. En la ceremonia de clausura celebrada en el Olympiastadion de Berlín, la colombiana interpretó una versión especial de su éxito mundial Hips Don’t Lie - Bamboo, integrándose formalmente a la banda sonora oficial del certamen. Sin embargo, el punto de inflexión definitivo llegó cuatro años más tarde.

En el marco del Mundial de Sudáfrica 2010, la FIFA designó a Shakira para interpretar el tema oficial Waka Waka (This Time for Africa). Durante las jornadas previas y la grabación del videoclip promocional, la artista conoció al defensor español Gerard Piqué, quien posteriormente se coronaría campeón del torneo con su selección. Este encuentro marcó el inicio de una relación de 12 años que la propia cantante vinculó directamente al evento deportivo. En declaraciones posteriores, Shakira llegó a manifestar que, de no haber sido por la coincidencia del Mundial, la historia de su familia habría tomado un rumbo distinto.

Shakira en el Mundial de 2010 con su famoso Waka-Waka Foto: Getty Images

La sinergia entre los torneos de fútbol y la vida familiar de la barranquillera volvió a evidenciarse durante el Mundial de Brasil 2014. Tras haber dado a luz a su primogénito, Milan, en enero de 2013, Shakira regresó a las canchas mundialistas para la ceremonia de clausura en el Estadio Maracaná con el tema La La La (Brazil 2014).

Su presentación generó comentarios inmediatos entre sus seguidores debido a sutiles cambios físicos, los cuales correspondían a las primeras semanas de gestación de su segundo hijo, Sasha. Tiempo después, la intérprete confirmó que durante su actuación en territorio brasileño se encontraba en los primeros meses de embarazo, una noticia que oficializó públicamente en agosto de ese año y que culminó con el nacimiento del menor en enero de 2015. La artista acuñó jocosamente el término “Waka Kids” para referirse a sus hijos, aludiendo al trasfondo futbolístico que precedió la consolidación de su hogar.

En el Mundial de 2014 hizo una de sus primeras apariciones con su primer hijo, Milán Foto: Getty Images

A pesar de su mediática separación de Piqué en 2022, el vínculo profesional de Shakira con el fútbol se mantiene vigente. Para la edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la organización volvió a confiar en la colombiana para encabezar la propuesta musical del torneo. Junto al artista nigeriano Burna Boy, interpreta Dai Dai, la canción oficial del certamen, que superó los 100 millones de reproducciones en plataformas digitales semanas antes del puntapié inicial.

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La agenda de la cantante para esta histórica edición conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá contempla dos apariciones de alto perfil:

11 de junio de 2026: Shakira lideró el show de la ceremonia inaugural en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, compartiendo cartel con figuras como J Balvin, Maná y Alejandro Fernández.

Shakira lideró el show de la ceremonia inaugural en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, compartiendo cartel con figuras como J Balvin, Maná y Alejandro Fernández. 19 de julio de 2026: Formará parte del primer espectáculo de medio tiempo implementado por la FIFA para una final del mundo, presentándose en el MetLife Stadium de Nueva Jersey junto a la estrella del pop Madonna y la agrupación surcoreana BTS.

A lo largo de los años, el desempeño de Shakira en grandes eventos deportivos —que incluye hitos como el All-Star Game de la NBA en 2010, el show de medio tiempo del Super Bowl LIV en 2020 y la final de la Copa América 2024— constata su vigencia como un referente cultural idóneo para conectar los valores de la música global con el fervor del deporte.