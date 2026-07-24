“Seremos amigos para siempre”: la conmovedora despedida de Shakira a los niños ugandeses tras su show en Nueva York

Un emotivo momento se vivió en el backstage del Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, tras el cierre de una de las presentaciones de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

La cantante colombiana Shakira protagonizó una calurosa despedida con los integrantes de los Ghetto Kids, la agrupación de jóvenes bailarines ugandeses que la acompañó durante sus recientes compromisos en territorio estadounidense y en las actividades del Mundial 2026.

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La participación del grupo infantil junto a la artista barranquillera incluyó su aparición en el espectáculo previo a la final del certamen futbolístico disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde interpretaron la canción oficial Dai Dai, colaboración de la colombiana con el cantante nigeriano Burna Boy.

La relación entre la intérprete y la agrupación africana inició semanas atrás mediante las redes sociales. A través de un reto viral impulsado por la colombiana para promocionar el tema oficial del torneo deportivo, los Ghetto Kids publicaron un video ejecutando la coreografía desde Uganda.

El impacto del video llevó a la cantante a invitarlos a sumarse a su agenda de presentaciones en Estados Unidos.

Shakira confirma a los Ghetto Kids para el show de medio tiempo de la Copa del Mundo 2026 Foto: @shakira

Durante su estancia en Nueva York, los jóvenes no solo bailaron junto a Shakira en Times Square, sino que compartieron escenario en sus fechas de conciertos en la ciudad. En la última de estas presentaciones en Brooklyn, los pequeños bailarines sorprendieron a la audiencia al alzar a la cantante por los aires durante el show, generando una ovación del público presente.

Al término del espectáculo, la artista compartió en su cuenta oficial de Instagram el momento de la despedida tras bambalinas. Ante las lágrimas de varios de los integrantes del grupo al concluir esta etapa de presentaciones, Shakira buscó tranquilizarlos asegurándoles que mantendrán el contacto de forma permanente.

“No estén tristes, porque vamos a ser amigos para siempre. Se los prometo. Los llamaré cuando lleguen a Uganda, Milan y Sasha los llamarán”, afirmó la barranquillera en el registro audiovisual.

Durante la conversación, la colombiana planteó además la posibilidad de volver a compartir escenario durante la siguiente fase de su gira europea: “¿Quieren venir a Madrid? ¿Les gustaría?”, les preguntó, dejando abierta la invitación para sus próximas fechas programadas en la capital española.

Más allá del ámbito del entretenimiento, la cantante utilizó la publicación para enviar un mensaje enfocado en los derechos de la infancia a nivel global. En la descripción del video, la artista hizo un llamado a los sectores públicos y privados a priorizar el desarrollo de los niños en condiciones desfavorables.

“¿Qué puede ser más urgente para nuestros gobiernos, empresarios y profesionales que invertir en la infancia? ¿Qué tiene que pasar para que todos los niños del mundo reciban igualdad de oportunidades?”, escribió la artista colombiana, agradeciendo a la agrupación por la experiencia compartida.

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¿Quiénes son los Ghetto Kids?

Los Ghetto Kids son una iniciativa fundada en 2014 en el barrio Katwe de Kampala, Uganda, por el educador Dauda Kavuma. La fundación utiliza la danza y las artes performativas como una herramienta de transformación social para ofrecer educación, alimentación y refugio a niños y niñas en situación de vulnerabilidad o desprotección social.

A lo largo de la última década, el colectivo ha logrado reconocimiento internacional gracias a la viralización de sus proyectos artísticos, participando en eventos globales y colaborando con diversos artistas internacionales.

Por su parte, Shakira culminará la etapa norteamericana de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour el próximo 25 de julio en Atlantic City, para posteriormente retomar su agenda de conciertos en el continente europeo a partir del mes de octubre.