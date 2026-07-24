Lucho Arango reaccionó a la muerte de su personaje en ‘Pa seguirte queriendo’ y reveló cómo se grabó la escena

En el segundo capítulo de Pa’ Seguirte Queriendo, la muerte de Octavio, uno de los personajes más queridos de la primera temporada, sorprendió a los televidentes, pues el personaje falleció luego de tomarse la famosa pastilla azul para tener intimidad con su pareja.

Así fue la muerte de Octavio, reconocido personaje de ‘Pa’ seguirte queriendo’: revelaron resultado de la autopsia

La noticia generó todo tipo de comentarios entre los amantes del programa, quienes lamentaron la noticia y manifestaron que esperaban verlo más en la trama de la telenovela.

Por esta razón, el actor fue entrevistado en Buen día, Colombia, matutino del canal RCN, donde se sinceró sobre su papel en la producción del horario prime y reveló cómo se sintió en el momento en que le entregaron el libreto de la nueva temporada y se dio cuenta de que su personaje no tendría la continuidad que esperaba.

“Yo, yo casi me muero ahí, de verdad. Claro. ¿Qué está pasando? ¿Cómo así? En serio, ¿me llamaron para un capítulo? Me mamaron gallo un buen rato hasta que finalmente me dijeron ‘no, la cosa no es así como tan radical que el primer capítulo’. Después ya me tocó esperar a ver cuánto más iba", confesó, generando expectativa.

El actor invitó a la audiencia a estar pendiente de cada uno de los capítulos que se van presentando en las noches por la señal del canal y en Prime Video para ver cómo se involucra en el resto de la historia.

'Pa' seguirte queriendo': murió Octavio, querido personaje de la novela colombiana. Foto: Canal RCN / 'Pa' seguirte queriendo'.

Lucho Arango reveló detalles de cómo se grabaron las escenas de la muerte de Octavio

En medio de las anécdotas que estuvo compartiendo con respecto a los libretos de la producción y a cada una de las escenas que se rodaron, habló del momento en el que se llevó a cabo la grabación de su deceso y de los momentos posteriores, en los que vivió divertidos instantes con sus compañeros de set.

“Empecemos porque sí quedó tirado. En la cama fue donde se murió y después llegan estos tres sujetos y yo no me podía mover ni nada para hacer ese tipo de humor”, pues quienes eran sus amigos en la serie hicieron varios chistes al respecto en medio de la confusión.

Además, confesó que tuvieron que repetir varias veces sus escenas debido a que no lograban contener la risa.

Para terminar, dejó en claro que, aunque la vida de su personaje terminó en la historia, disfrutó haber hecho parte de una escena de humor y generar diversas sensaciones junto con sus compañeros de elenco.

“Me encantó poder haber hecho una escena de un muerto que todo el mundo va a sentir, que va a llorar. Es un personaje que la gente quiere mucho y que los mismos personajes de la novela aman. Entonces, que se muera, claro da dolor, tristeza y sufrimiento, pero al mismo tiempo, humor”, dijo.