En medio de un agitado clima preelectoral, no está de más rendirse a las letras, ya sea para ampliar visiones, alimentar nuestra empatía o simplemente meternos en otros mundos... por un rato.

Los ilegales - Shaun Walker

En 2010, dos décadas después del fin de la Guerra Fría, diez espías rusos fueron arrestados en Estados Unidos tras ocultar su verdadera identidad a sus amigos, sus vecinos e incluso a sus hijos. Formaban parte de un programa de espionaje iniciado casi un siglo antes, cuando el gobierno revolucionario bolchevique comenzó a enviar a ciudadanos soviéticos a otros países para hacerse pasar por aristócratas, comerciantes y estudiantes extranjeros. Unas misiones encubiertas -algunas, notables hazañas de espionaje, otras, sonados fracasos- que podían durar décadas. Shaun Walker revive esta historia en una fascinante crónica que profundiza en el núcleo de lo que se convirtió en el programa de espionaje más ambicioso de la historia.

La historia nunca contada del programa de espionaje más secreto de Rusia, desde la Revolución bolchevique hasta la invasión de Ucrania. Foto: Salamandra

Salman Rushdie, indetenible: lanza cuentos en ‘La penúltima hora’ y un documental sobre ‘Cuchillo’

Maite - Fernando Aramburu

San Sebastián, julio de 1997. Mientras su marido está de viaje por trabajo, Maite recibe a su hermana Elene, que, tras pasar largos años en Estados Unidos, vuelve a su ciudad porque la madre de ambas ha sufrido un ictus. En los días que pasarán juntas, las hermanas y la madre conviven y conversan, pero rehúyen decirse toda la verdad. También evitan mirar de frente la tensión social que las rodea: ETA ha secuestrado a un concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco, y amenaza con ejecutarlo si no se cumplen sus demandas. Los hechos históricos corren en paralelo a la intimidad de Maite, una mujer sensible, compasiva, atenta, pero atrapada en convenciones que le impiden abrir los ojos y afrontar la realidad. Fernando Aramburu lo ha vuelto a hacer: nos entrega una novela emocionante e inolvidable, otro hito en su narrativa; una historia que vuelve la mirada a la memoria reciente del País Vasco y cuyos personajes, retratados con hondura psicológica y profunda humanidad, nos conmueven, en especial su inmensa y memorable protagonista.

Dos hermanas y una madre que no se dicen toda la verdad. Cuatro días grabados a fuego en nuestra memoria colectiva. Otra novela inolvidable de Fernando Aramburu. Foto: Tusquets

Ramón Andrés sobre cautivar con ensayos, visitar Filbo y “la música, instrumento de pensamiento”

Contra el descontento - Cristina Monge

Los malestares sociales que se han ido acumulando durante décadas están cristalizando hoy en un descontento profundo que pone en cuestión los propios fundamentos de la convivencia democrática, la confianza en las instituciones y la idea de futuro. En este contexto, la pregunta se impone: ¿qué podemos hacer? En Contra el descontento, Cristina Monge, socióloga, profesora universitaria y una de las analistas más influyentes del panorama político español, ofrece una lectura crítica y, al final, esperanzadora de este malestar colectivo. Con un tono claro y sin renunciar a la profundidad analítica, recorre los principales desafíos del siglo XXI: la precariedad, la soledad digital, la crisis ecológica y la desafección de la ciudadanía hacia las instituciones y sus representantes. A través de este recorrido, traza la radiografía de una sociedad cansada, atemorizada e incapaz de imaginar otros caminos. Lejos del pesimismo o la nostalgia, este libro reivindica la necesidad de recuperar la conversación pública, defender los hechos ciertos en la era de la posverdad y reconstruir un nuevo contrato social basado en la cooperación, la justicia y la sostenibilidad mediante alianzas para crear futuros deseables. Contra el descontento es un manifiesto por una democracia más fuerte y un futuro compartido que aún están a nuestro alcance.

Un ensayo lúcido sobre los malestares que atraviesan nuestras democracias y una invitación urgente a reconstruir la confianza, el diálogo y el futuro común. Foto: Paidós

Rusia sigue silenciando las voces de Chernóbil que recogió Svetlana Alexiévich

Te receto otro gato - Syou Ishida

En la Clínica Kokoro no se recetan pastillas ni tratamientos convencionales: se recetan ¡gatos! Quienes ya han pasado por allí saben que no se entra por casualidad y que se sale con el corazón un poco más sereno. Escondido en el callejón más discreto de Kioto, este curioso sitio vuelve a abrir sus puertas bajo la atenta mirada del excéntrico doctor Nike y la carismática enfermera Chitose, siempre dispuestos a prodigar a pacientes desesperados un gato específico capaz de ponerles la vida patas arriba. Hasta allí llegan una joven que tiene miedo de perder a la persona que ama, un anciano que se enfrenta a la soledad, una hija que le guarda rencor a su madre y un hombre que teme enfrentarse a la muerte. Luminosa y profundamente reconfortante, esta nueva entrega de la serie superventas, que ha engatusado a lectores de todo el mundo, amplía el universo de la Clínica Kokoro y nos presenta a los traviesos Kotetsu y Shasha, a la entrañable Señorita Michiko y a otros sabios peludos dispuestos a demostrar que el mejor aliado para superar los momentos difíciles es suave y ronronea.

Premio Kioto y traducido a más de 32 idiomas, vuelve el fenómeno japonés que ha engatusado a lectores en todo el mundo con una nueva entrega irresistible. Foto: Planeta

Benoît Coquil, autor de la genial novela ‘Cositas’, en FILBo: “Descubrí a María Sabina como ícono pop”

En el nombre del padre. Historias de orfandad política en colombia - Lariza Pizano

La historia política colombiana está marcada por una herida persistente: la orfandad que deja la violencia. Durante décadas, el conflicto armado, los magnicidios y los asesinatos selectivos han truncado proyectos de vida y han dejado a miles de colombianas y colombianos huérfanos. Entre ellos, cientos de políticos que, como en otras profesiones, han seguido la vocación de sus padres pero que, sin embargo, han tenido que entregar la posibilidad de construir un destino propio para recorrer un cambio inesperado en sus vidas… Este libro nace de esa constatación y de la inquietud acerca de cómo han tramitado varias figuras políticas contemporáneas y activas la muerte violenta de sus padres, asesinados por los paramilitares, las guerrillas, el Estado o el narcotráfico.

En el nombre del padre recoge entrevistas de Lariza Pizano a María José Pizarro, Iván Cepeda, Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo, Rodrigo Lara, Yesid Reyes, Aníbal Gaviria y Miguel Uribe Londoño, quien perdió a su hijo en 2025. Testimonios sobre cómo el duelo ha guiado sus caminos en la vida pública. Foto: Planeta

¿Cuál es el valor de la literatura?

El ejército ciego (Premio Alfaguara de novela 2026) - David Toscana

Año 1014. Tras derrotar a los búlgaros en la batalla de Klyuch, el emperador bizantino Basilio II ordena arrancar los ojos de los quince mil soldados del ejército enemigo, dejando tuerto a uno de cada cien hombres para que guíen a los ciegos de regreso a casa. Durante semanas, una columna de desarrapados recorre a tientas el largo camino hasta la capital búlgara, donde los recibe el zar Samuel, que ante el terrible espectáculo de sus hombres humillados, cae fulminado por la pena. Lo sucede en el trono su hijo Gavril, heredero de un imperio amenazado que deberá defender haciendo uso de la astucia para elevar la moral del pueblo después de la última derrota. Murallas afuera, los enemigos acechan, mientras en las calles de la ciudad los soldados intentan retomar sus vidas. Hay quien se esconde y guarda silencio, está el que descubre que sus manos pueden sustituir a la vista, algunos temen parecer monstruos y no falta aquel que hace un buen negocio vendiendo preciosas cuentas de cerámica que simulan ser ojos. Y entre todos ellos hay un escriba invidente que, incapacitado para copiar lo que ya fue escrito, vuelca en el pergamino una historia que crece en él: la de los quince mil ciegos y su inesperada revancha. Historia, inventiva y poesía confluyen en este magnífico retablo inspirado en las crónicas medievales y en uno de los episodios más crueles de las guerras bizantinas.

Ganadora del Premio Alfaguara 2026, la novela habla, con deliciosa ironía e ingenio, sobre las narrativas del pasado y sobre cómo el testimonio de los vencidos desaparece fácilmente en el olvido. Foto: Alfaguara

P FKN R Bad Bunny y la música como un acto de resistencia - Vanessa Díaz y Petra r. Rivera-Rideau

Como la de innumerables puertorriqueños, la vida de la superestrella global Bad Bunny —Benito Antonio Martínez Ocasio— ha transcurrido entre apagones, huracanes, corrupción política y opresión. Estas experiencias no solo han marcado su trayectoria, sino que revelan el impacto continuo del colonialismo en Puerto Rico, un trasfondo que resuena en muchas de sus canciones. Este libro ofrece una mirada única y poderosa: un viaje por el pasado de la isla y una visión esperanzadora del futuro a través de una de sus voces más universales y comprometidas. A través de entrevistas exclusivas con músicos, políticos y periodistas, y apoyadas en una rigurosa investigación etnográfica, las autoras presentan a Bad Bunny en toda su dimensión, situando su música y su figura en el contexto histórico, político y cultural de nuestro tiempo. Vanessa Díaz y Petra R. Rivera-Rideau, creadoras del aclamado Bad Bunny Syllabus, revelan cómo el artista forma parte de una larga tradición puertorriqueña que combina alegría y protesta, y que sigue alimentando la resistencia diaria en la isla.