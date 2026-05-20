‘La odisea’ de Christopher Nolan se hunde: la película se corona como la más odiada antes del estreno

El director británico-estadounidense Christopher Nolan, reconocido por éxitos globales de taquilla y crítica, se encuentra en el centro de la discusión tras el lanzamiento del primer avance de su próximo largometraje, La odisea. La producción, orientada a reinterpretar la obra clásica de Homero, ha registrado un volumen inusual de interacciones negativas en plataformas digitales, abriendo un debate sobre las decisiones estéticas y de elenco adoptadas para este proyecto de alto presupuesto.

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Tras el éxito comercial de Oppenheimer, que recaudó cerca de 975 millones de dólares a nivel mundial, la industria cinematográfica otorgó un voto de confianza robusto a Nolan. De acuerdo con informes del sector, La odisea cuenta con un presupuesto estimado en 250 millones de dólares, consolidándose como una de las inversiones más ambiciosas de su carrera y de la agenda de Hollywood para el año 2026.

Sin embargo, el lanzamiento del material promocional ha encendido las alarmas de los analistas de métricas web. Reportes preliminares del comportamiento del video en el canal oficial de Universal Pictures indican que el avance ha superado los 28 millones de reproducciones. Aunque las herramientas de medición de YouTube oculta de forma nativa los contadores de desaprobación, registran una base sólida de más de 600.000 ‘me gusta’, los ‘no me gusta’ fluctúan, según la muestra y la extensión de análisis utilizada, entre los 48.000 y los 82.000 clics negativos.

Esta fluctuación sitúa el porcentaje de aprobación del tráiler en un rango de entre el 79 y el 89 %. Si bien la recepción sigue siendo mayoritariamente positiva en términos absolutos, analistas del entorno digital señalan que la proporción de rechazo es superior a la tendencia histórica observada en la filmografía previa del director.

Al evaluar las causas del descontento expresado por sectores de la audiencia, los editores y críticos culturales identifican dos focos principales: la dirección artística y la fidelidad al material de origen.

En primer lugar, parte del público ha manifestado su inconformidad con el tono visual elegido. La cinematografía de la película apuesta por una estética sobria, grisácea y de marcados contrastes, un sello característico en la trayectoria de Nolan.

No obstante, usuarios en redes sociales argumentan que dicha aproximación visual evoca más a un drama bélico contemporáneo que a la luminosidad y el misticismo tradicionalmente asociados a la cuenca del Mediterráneo clásico. Asimismo, los diseños de vestuario y armaduras han sido objeto de críticas por entusiastas de la historia antigua, quienes señalan imprecisiones respecto a la iconografía de la Grecia micénica.

El segundo eje de la discusión gira en torno a la inclusión de figuras de alto perfil bajo enfoques de interpretación modernos. La confirmación de la ganadora del Óscar Lupita Nyong’o en el papel de Helena de Troya ha generado opiniones encontradas. Mientras un sector de la crítica y del público respalda la flexibilización de los perfiles actorales en adaptaciones de mitos universales, los sectores más apegados a la literalidad del texto homérico cuestionan la elección argumentando que altera la descripción clásica del personaje.

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A este panorama se suman rumores no confirmados de manera oficial por el estudio sobre la participación del actor Elliot Page, a quien diversas comunidades de fanáticos afirman haber identificado en metrajes rápidos del avance como una versión del héroe Aquiles en el Inframundo. La falta de un pronunciamiento oficial por parte de Universal Pictures ha estimulado las especulaciones en foros especializados, incrementando el ruido digital en torno a la obra.

A pesar del volumen de interacciones negativas, los expertos en taquilla recomiendan cautela al interpretar estos indicadores como un vaticinio de fracaso comercial. El rendimiento real de la propuesta cinematográfica y la validez de las decisiones de su director solo podrán ser evaluados de manera definitiva a partir del 17 de julio de 2026, fecha programada para el estreno global de La odisea en salas de cine.