Netflix arrasa con serie basada en hechos reales; está en el top 3 global y suma millones de vistas

Las producciones basadas en hechos reales continúan dominando las plataformas de streaming, y Netflix volvió a comprobarlo con el estreno de la nueva temporada de Los peores ex del mundo, serie documental que rápidamente logró ubicarse entre los contenidos más vistos a nivel global y que actualmente hace parte del Top 5 de la plataforma.

La absorbente serie de Netflix que con 98 millones de visualizaciones ‘rompe’ los récords de la plataforma

La producción, que combina testimonios, archivos reales y reconstrucciones dramáticas, explora historias de relaciones sentimentales que terminaron convirtiéndose en auténticas pesadillas. A lo largo de sus episodios, la serie presenta casos marcados por manipulaciones, engaños, violencia psicológica y situaciones extremas que terminaron afectando profundamente la vida de las víctimas.

Uno de los elementos que más ha llamado la atención del público es la forma en que la producción logra construir tensión a partir de relatos cotidianos. Lo que en principio parece una historia romántica común, termina transformándose en un escenario lleno de secretos, obsesiones y comportamientos peligrosos que impactan a quienes siguen cada capítulo.

“Desde venganzas letales hasta violentos secuestros, estos relatos de la vida real sobre abuso y supervivencia capturan lo que sucede cuando el amor se vuelve siniestro”, se lee la sinopsis en Netflix.

La nueva temporada apuesta por casos aún más complejos y mediáticos, mostrando cómo algunas relaciones atravesaron límites inesperados y derivaron en investigaciones policiales, conflictos legales y episodios que conmocionaron a distintas comunidades. Precisamente, ese enfoque cercano y realista ha sido clave para conectar con la audiencia internacional.

El éxito de Los peores ex del mundo también confirma el interés creciente por el género true crime, que continúa posicionándose como uno de los favoritos entre los usuarios de plataformas digitales. Netflix ha encontrado en este formato una fórmula efectiva para captar espectadores que buscan historias intensas, basadas en hechos reales y cargadas de suspenso.

Con una narrativa ágil y un tono inquietante, la serie se convirtió en una de las apuestas más comentadas del momento, generando conversación en redes sociales y consolidándose como uno de los estrenos más fuertes del catálogo reciente de Netflix.