Solo tiene 6 episodios: la perturbadora historia real que arrasa en Netflix con 98 millones de vistas

La miniserie Él y ella volvió a posicionarse entre los contenidos más vistos de Netflix, consolidándose dentro del top 10 global de la plataforma y reafirmando el impacto que tuvo desde su estreno. La producción, que mezcla drama, tensión emocional y misterio psicológico, logró captar nuevamente la atención de los suscriptores gracias a una historia cargada de giros inesperados y relaciones complejas.

Netflix paraliza a su audiencia con miniserie basada en oscuro caso de la vida real; de lo más visto para ver en la semana

Con apenas seis episodios, la serie construye una narrativa intensa alrededor de una pareja cuya vida aparentemente perfecta comienza a derrumbarse a medida que salen a la luz secretos, obsesiones y conflictos del pasado. La trama se desarrolla con un ritmo ágil que mantiene la tensión constante y lleva al espectador a cuestionar, en cada capítulo, quién dice realmente la verdad.

La historia se basa en un grupo de amigas, quienes terminaron separándose por diferentes situaciones y conflictos entre ellas. La protagonista, interpretada por Tessa Thompson, descubre una verdad tras ver morir a sus conocidas, sin imaginarse de quién está detrás de los crímenes.

El elenco cuenta con la participación de Crystal Fox, Rebecca Rittenhouse, Pablo Schreiber, Marin Ireland, Sunita Mani, Jon Bernthal, entre otros.

Uno de los elementos que más ha llamado la atención es la manera en que la producción aborda las relaciones sentimentales desde una mirada oscura y emocionalmente incómoda. Lejos de centrarse únicamente en el romance, la historia explora temas como la manipulación, los secretos y las malas decisiones con consecuencias devastadoras.

El éxito de Él y ella también se explica por la conversación que generó en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron teorías, opiniones y debates sobre el desenlace de los protagonistas. Esa repercusión digital impulsó nuevamente las visualizaciones de la serie, que ya acumula 98 millones de reproducciones a nivel mundial.

Además de su historia atrapante, la miniserie recibió elogios por las actuaciones de su elenco y por una dirección que apuesta por el suspenso psicológico sin recurrir a fórmulas exageradas. Precisamente esa combinación convirtió a la producción en una de las apuestas más comentadas del catálogo reciente de Netflix y en una recomendación frecuente entre los amantes del thriller dramático.