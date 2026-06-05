La joya de HBO Max con 3 temporadas que ya lidera el ranking en 55 países; ideal para maratonear este fin de semana

HBO Max se convirtió en una de las plataformas más grandes de streaming, ofreciendo una variada gama de producciones y títulos. Este servicio incorporó toda clase de propuestas, conquistando a espectadores de todo el mundo.

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En medio de su catálogo, este espacio le abrió las puertas a distintas películas, documentales, programas animados, realities y series, las cuales lograron marcar huella y tendencia en redes sociales.

Una de las producciones que se catapultó en este escenario y recibió el título de ‘joya’ fue Euphoria, creada por Sam Levinson y protagonizada por Zendaya. El programa juvenil arrasó desde su estreno, logrando un público sólido y fiel.

Euphoria 3: estreno de HBO en 2026 Foto: HBO Max - Tráiler Euphoria 2

De acuerdo con lo que se detalló, la primera temporada llegó en 2019, siendo seguida por la segunda entrega en 2022. La tercera y última salió a la luz en abril de 2026, cerrando la historia.

En medio de lo que rodeó la trama, la serie con este anhelado regresó se ubicó en el top 1 de lo más visto en 55 países, según lo arrojado por distintas páginas especializadas como Espinof.

Con ocho semanas consecutivas, el proyecto volvió a despertar entusiasmo en sus fanáticos, que han optado por recordar looks, escenas, diálogos y situaciones que se vieron a lo largo de estos siete años.

Euphoria nunca dejó de ocupar esta posición, demostrando que sus 24 capítulos captaron la atención de miles de curiosos, quienes siguieron la historia de Rue, Jules, Nate, Maddy, Cassie y Lexi en una secundaria, mientras sufrían de problemas con drogas, identidad y vínculos personales.

Euphoria 3: nuevo tráiler Foto: HBO Max - Montaje SEMANA

Todo el camino se vio rodeado de sorpresas, polémicas y preguntas sin respuestas, teniendo en cuenta la transformación que tuvo Zendaya con Sam Levinson en estos lapsos de tiempo.

El proyecto contó con la participación de figuras como Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Jacob Elordi, Angus Cloud, Maude Apatow, Eric Dane, entre otros.